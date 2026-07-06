Сделките с имоти в големите градове падат и през второто тримесечие

Сделките с имоти в големите градове в България и на национално ниво продължават да отбелязват спадове и през второто тримесечие на годината. Те намаляха и през първото тримесечие след много активния пазар през 2025 г. преди присъединяването на България към Еврозоната.

В повечето големи градове и в страната като цяло сделките се връщат на нивата си от пандемията от Ковид-19.

Всички големи градове в страната, с изключение на Пловдив, отбелязват двуцифрен спад на изповяданите сделки с имоти през второто тримесечие, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.

Лидери в негативната класация са двата големи града по Черноморието Бургас и Варна с понижения от съответно 23,9% и 16,7% на годишна база през второто тримесечие.

Те отчитат най-голямото свиване на вписаните сделки с имоти и за първата половина на годината от съответно 21,3% и 18,9%.

В Бургас сделките достигат най-ниското си ниво от 2023 г. насам, а във Варна - от 2020 г., когато началото на пандемията от Covid-19 замрази имотния пазар в страната.

В София през второто тримесечие са отчетени 8847 сделки с имоти, което е годишен спад с 16,9% и най-ниският брой от второто тримесечие на 2023 г. насам.

За полугодието в столицата са изповядани 16 376 сделки, или с 14,9 на сто по-малко спрямо същия период година по-рано.

Сред четирите големи града в страната най-стабилно е представянето на Пловдив, където сделките през второто тримесечие намаляват със 7% за година, а за полугодието са надолу с 5 на сто. Въпреки това те спадат под прага от 4000 за второто тримесечие за първи път от 2020 г. насам.

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