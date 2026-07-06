Нито чули, нито видели: Службите у нас нямат информация дали патриарх Кирил е агент на КГБ

Българските служби не знаят руският патриарх Кирил да е бил агент на КГБ. Това става ясно от отговор на външната министърка Велислава Петрова на въпрос на депутата Ивайло Мирчев, цитиран от "24 часа".

"Има ли становища на служба "Военно разузнаване" и на Държавна агенция "Разузнаване" при формирането на българската позиция руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име "Михайлов", да бъде изваден от 21-ия санкционен пакет срещу Руската федерация?".

Такъв въпрос е задал Мирчев на Петрова на 23 юни по реда на парламентарния контрол. Питането му е във връзка със заканата на премиера Румен Радев да наложи вето на 21-я пакет европейски санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В списъка на санкционираните влизат и руския патриарх и бившия шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов.

Министър Петрова не отговаря точно на въпроса, а обръща внимание на вметката, че патриархът е бил агент на КГБ

"Всички предложения за налагане на ограничителни мерки на ЕС се изпращат на вниманието на всички български компетентни органи, включително Служба "Военно разузнаване и Държавна агенция "Разузнаване". Компетентните български органи извършват анализ в рамките на компетенции си и представят свои становица, като от Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция Разузнаване не е получена информация за дейност на патриарх Кирил като агент на КГБ".

Българското правителство се обяви против санкционирането на Кирил, понеже било "символно" - срещу главата на руското православие. Предложението на ЕС е обаче да бъде санкционирано физическото лице Владимир Михайлович Гундяев, както е рожденото име на патриарха, който според редица журналистически разследвания е натрупал големи богатства и множество имоти.

Преди три години швейцарско издание публикува разследване, според което той е бил агент на КГБ в Швейцария, където е бил в Световния съвет на църквите в Женева. Членството в КГБ било задължително за всеки духовник, който пътува или работи в чужбина. Агент е бил и предшественикът на Кирил - Алексий II.