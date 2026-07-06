Агентът на хаоса Путин се наслаждава на разделението между САЩ и Европа

В навечерието на напрегната среща на върха на НАТО в Анкара, някои от фронтовите държави на алианса отправиха зловещи пророчества за предстояща руска агресия.

Радослав Сикорски, министърът на външните работи на Полша, припомни призрака на инцидента в Глейвиц от 1939 г., когато нацистка Германия фалшифицира атака срещу собствения си радиоцентър и обвини поляците за това като претекст за инвазията, която започна Втората световна война.

"Нашето послание към Владимир Путин е следното: знаем какво планирате. Не го правете", каза Сикорски пред репортери в петък.

Полковник Павел Шота, ръководителят на полското външно разузнаване, подчерта чувството за заплаха в рядко публично интервю, предупреждавайки, че НАТО трябва "да действа така, сякаш въоръжен конфликт с Русия е близка перспектива".

"Нивото на руска агресия е много високо и рискът от военна конфронтация е реален", заяви той пред вестник "Жечпосполита".

Според различни доклади, както полските, така и латвийските разузнавателни служби са в повишена готовност за "ограничена военна провокация" срещу Полша или балтийските държави, след предупреждения от Съединените щати.

И все пак, представители на службите за сигурност от три други европейски държави призовават за предпазливост. Един добре осведомен източник заяви, че не са видели доказателства за конкретен руски план за атака срещу която и да е страна членка на НАТО. Друг служител добави:

"Скептицизмът е оправдан. Всички се опитват да се направят важни с предупреждения за Путин. Малцина могат да кажат конкретно каква е опасността. В крайна сметка ние не знаем, защото не сме в главата му. Всичко, което можем да направим, е да съберем уликите."

Дмитрий Песков, главният говорител на Кремъл, отхвърли докладите като "истории на ужасите", но каза, че Полша "би трябвало да бъде по-внимателна".

Сред "съмишлениците" от Северна и Централна Европа със сигурност има нещо, което се приближава до консенсус, че НАТО навлиза в период, изпълнен с рискове

През последните дни президентът Тръмп многократно упрекна европейците за не особено ентусиазираната им подкрепа за ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Той също така заяви, че би било "абсурдно" Вашингтон да поддържа "едностранчивите" си отношения с останалата част от алианса и публикува графики, показващи как абсолютният мащаб на американските разходи за отбрана все още е по-малък от бюджетите на отделните съюзници.

Няколко европейски столици са обезпокоени, че Путин може да се възползва от тази възможност, за да изпита ангажимента на Тръмп към партньорите му, като ескалира атаките си в "сивата зона", пишат от The Times. Някои служители също се притесняват, че Кремъл сега има допълнителен стимул да засили провокациите срещу НАТО, докато търси разсейване от икономическите проблеми на вътрешния фронт и все по-ефективните украински атаки с дронове и ракети срещу цели дълбоко в руска територия.

Неотдавнашно проучване за полското правителство документира как Русия и Беларус вече са организирали поне 19 саботажни или "диверсионни" атаки срещу своите съседи от НАТО от 2022 г. насам, а тяхната дързост и интензивност непрекъснато са се увеличавали през последните две години.

Полските разузнавателни служби смятат, че реалният брой на инцидентите вероятно е няколко пъти по-голям. Един дипломат заяви, че истинският процент на руската "хибридна" активност в цяла Европа сега се смята за повече от един сериозен епизод на всеки два дни, вариращ от палежи, вандализъм и мащабни кибератаки до бомбени атентати и опити за убийство.

Авторите на изследването предупреждават, че следващото ниво на ескалация може да бъде инцидент с масови жертви, планиран така, че да подкопае доверието в правителството малко преди избори, като например този в Швеция през септември или тези във Финландия и Полша следващата година.

"Страхувам се, че ще предприемат атака с голям брой цивилни жертви, което би било особено трудно, ако си представим ситуация, в която е точно преди избори", обяснява Анна Мария Динер, ръководител на отдела за международна сигурност в Полския институт за международни отношения (PISM). "Нека си представим железопътна катастрофа в Полша следващия август или септември, точно преди изборите. Тя може да причини сериозни психологически, социални и политически последици."

Изследването, поръчано от полското външно министерство, е първото, което разглежда конкретно всички страни от НАТО около Балтийско море, особено огнище на руски хибриден натиск.

Дайнър и двама от колегите ѝ от PISM са работили предимно с публични източници, но също така са се консултирали и с полската полиция, разузнаването и службите за сигурност.

От февруари 2022 г. до февруари 2026 г. те са проследили общо 28 "хибридни" атаки по суша и девет по море, въпреки че не всички от тях са били приписани на Русия. Те също така са идентифицирали 21 нахлувания във въздушното пространство на НАТО от руски военни самолети и дронове.

Динер казва, че когато е представила констатациите на контакт в полската агенция за вътрешно разузнаване ABW, той е отговорил, че те са само "върхът на айсберга" и полският апарат за сигурност и съседните му партньорски служби трябва да се справят с епизоди ежедневно.

"Това означава, че всеки ден сме под атака", добавя Динер.

Само миналата година Германия е регистрирала 321 случая на саботаж срещу цели, включително железопътни линии, военни бази и енергийна инфраструктура.

Някои от инцидентите, за които открито е обвинена Русия, вече са добре известни, като например бомбардировката на железопътната линия Варшава-Люблин в Полша през ноември миналата година, която едва не доведе до дерайлиране на товарен влак. Други обаче са привлекли много по-малко внимание. Те включват "клетка" от четирима саботьори в Латвия, които са нападнали украински камион на "чувствителен обект" и след това са ударили частен изпълнител в областта на отбраната, преди да бъдат арестувани от службата за държавна сигурност миналия октомври.

Групата е провела подробно разузнаване на редица други съоръжения, включително техните мерки за сигурност, и е предала досието на своите руски куратори.

В друг случай властите са арестували общо 15 души, включително руснаци, литовци, латвийци и украинци, които са внасяли контрабандно взривни вещества и части за дронове в Литва по указание на руската военна разузнавателна агенция ГРУ. Те са складирали 6 кг тротил и са транспортирали материалите си в консерви със сладка царевица, оставени на каси в гробища и други места.

Съвсем наскоро съветникът по сигурността на президента на Полша Навроцки предположи, че Москва стои зад убийството на руски дисидент и карикатурист в изгнание в Източна Полша, в "още едно проявление на ескалиращите действия на Русия отвъд нейните граници".

Изследователите също така свързаха точките между привидно несвързани актове на саботаж. През януари товарен влак, натоварен с токсичните химикали хлор, формалдехид и нитробензен, дерайлира близо до западногерманския град Есен, след като се удари в комплект метални скоби, подобни на тези, използвани по линията Варшава-Люблин.

Павел Ковал, депутат и председател на комисията по външни работи на полския парламент, заяви, че два фактора биха могли да подтикнат Кремъл към по-голяма агресия срещу съседите му: отслабващата вътрешна позиция на Путин след последните действия на Украйна и очевидното му осъзнаване, че е малко вероятно САЩ да намалят военния си ангажимент към Европа.

"Путин вече знае, че това няма да се случи, което може да създаде известна степен на натиск, подтиквайки го да предприеме някакъв ход, който би засилил легитимността му в Русия", обяснява той, добавяйки, че руският лидер може да се опита да демонстрира, че "без Путин е невъзможно да се води война, която Русия счита за важна на Запад или срещу Запада".

Тъй като много от служителите на руското разузнаване, които преди това са действали под дипломатическо прикритие, бяха експулсирани след 2022 г., те до голяма степен са преминали към дистанционно управление на кампаниите. Обикновено шпионите използват посредници, за да наемат групи от пет до десет "агенти за еднократна употреба" чрез социални медийни мрежи като Telegram, включително чатбот, известен като "Окото на Саурон".

На всеки агент за еднократна употреба обикновено се плаща около 10 000 евро за успешен акт на саботаж. Те са непропорционално млади мъже от Украйна, Беларус, Русия и Молдова с разрешителни за пребиваване на Европейския съюз и възможност да се движат между страните от Шенгенската зона, изплъзвайки се от националните юрисдикции.

В доклада се казва, че 96% от тях твърдят, че са заели работата по финансови причини и само 15% по идеологически причини, докато 58% протестират, че не са осъзнали, че работят за чуждестранна разузнавателна агенция.

Проучването също така подчертава степента, до която руското заглушаване на GPS се е превърнало в ежедневно явление около Балтийско море, нарушавайки авиацията и корабоплаването. Финландия е била изложена на GPS смущения в 77% от дните в четиригодишния период, Латвия в 72% от тях, а Полша в 70%.

Проблемът е толкова хроничен, че въоръжените сили на Литва и националният доставчик на аеронавигация са дали на пилотите насоки как да се ориентират с по-стари методи като радар, хартиени карти и наземни радиосигнали, когато GPS се повреди. Главният изпълнителен директор на Порт Полска, водещият проект за мегалетище на Полша, призна, че никое летище в Европа не е способно да предотврати хибридни атаки върху инфраструктурата си и заяви, че няма да има такива в близко бъдеще.

Полски кораби са съобщили за близо сто случая на нарушаване на навигационните им системи в резултат на смущения в стандартните GPS и AIS сигнали.

Изследването разкрива, че полските военни са регистрирали общо 1719 нарушения на въздушното пространство на страната от началото на 2022 г., повечето от които от цивилни контрабандни дронове. Четири случая са били за бездомни боеприпаси от войната в Украйна, а осем са били пилотирани летателни апарати, включително руски военен хеликоптер Ка-27, който е прелетял три пъти над полска територия миналия април.

През последната година се наблюдава и поразително увеличение на обема на контрабандни балони тип "метеорологичен тип", влизащи в Полша от Беларус, като през първите три месеца на 2026 г. са регистрирани 274.

Полските изследователи заявиха, че Европа трябва да е готова да предприеме "пълния спектър от защитни и ответни мерки", които Западът е използвал срещу Съветския съюз по време на Студената война, включително офанзивни тайни действия, като например подкрепа на Украйна при нанасяне на удари по цели на руска земя.

Дайнър каза, че законите, предназначени за мирно време, не могат адекватно да се справят със "сивата зона", в която континентът сега се намира. Тя предложи "коалиции на желаещите", като Полша, Обединеното кралство и скандинавските и балтийски държави, да се обединят и да организират по-категорични отговори на руската хибридна агресия.

"Русия трябва да разбере, че сме готови да се защитим", каза тя. "Това е просто въпрос на политическа воля. Почти съм сигурна, че както службите за сигурност, така и военните в нашите страни ще бъдат готови да направят това. Въпросът е кой ще даде заповедта и ще поеме отговорност за резултата."

Има ранни индикации за подобна промяна. Полските сили за киберотбрана, начело на борбата срещу руските хибридни атаки и вече тествани в координиран опит за саботиране на полските енергийни мрежи миналия декември, вече са упълномощени да действат в "пълния спектър от операции, от отбранителни и разузнавателни задачи до настъпателни операции".