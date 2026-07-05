Зеленски: Боевете за Константиновка продължават

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че войските на Киев и Москва все още се бият за ключовия източен град Константиновка, който Кремъл твърди, че е превзел, съобщава AFP.

По-рано тази седмица Москва обяви, че е превзела предния пост, на пътя към важни центрове в Донецка област, но Киев отрече това като "лъжа", заявявайки, че защитава града.

"Продължават и боевете за Константиновка, която руският лидер Владимир Путин вече обяви за своя, но е очевидно, че никога няма да посмее да се появи там", каза Зеленски в ежедневното си вечерно обръщение.

Константиновка е имала около 78 000 жители, преди Русия да нахлуе през 2022 г.

Зеленски също предупреди, че Русия подготвя нови мащабни атаки преди срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица,

където се очаква да проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп за войната.

"Разузнаването отново има информация, че руснаците подготвят нов масиран удар", каза Зеленски.

По-рано тази седмица Зеленски предупреди за предстоящ руски удар срещу Киев. Часове по-късно Москва удари украинската столица, убивайки 30 души.

Зеленски също така заяви, че украинските удари срещу Русия, които през последните месеци стигнаха чак до Урал, "всеки ден дават резултати".

Засилените удари на Киев срещу Русия, особено насочени към руски петролни и горивни депа, са повлияли на обикновения живот в Русия.

"Трябва да се окаже натиск върху Русия, за да има мир", каза Зеленски, добавяйки, че Киев е представил своите предложения и че очаква през "следващите месеци условията за достоен мир да бъдат доближени или със сила, или чрез дипломация".

Най-малко четирима души бяха убити от руски удари с дронове и ракети в Украйна в неделя.