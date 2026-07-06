Слаб старт на сезона по Южното Черноморие, отчитат 30% спад

Част от хотелиерите по Южното Черноморие отчитат по-слаб старт на летния туристически сезон. На някои места първите туристи са пристигнали едва в началото на юли, а в опит да увеличат заетостта, представителите на бранша подготвят промоционални оферти и отстъпки. Според заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Веселин Налбантов сезонът е започнал трудно, а към момента спадът е около 30%.

"Сезонът започна трудно, но в момента навлизаме в най-силния период и се надяваме да започнем да наваксваме. Не можем да компенсираме изоставането с нищо. Крайната равносметка ще направим в края на сезона. Причините са много, като една от тях е държавата - време е да предприеме необходимите реформи", заяви Налбантов.

Той изрази надежда, че въпреки слабия старт летният сезон ще завърши успешно.

"Очакваме добър сезон. Когато има европейско футболно първенство, туристите са по-малко, защото много хора предпочитат да останат у дома и да гледат мачовете", коментира още той.

По думите му хотелиерите ще се опитат да привлекат повече туристи чрез по-добро обслужване и по-ниски цени.

"Правим сериозни намаления. Това, което можем да направим, е да подобрим обслужването и да предложим отстъпки", посочи заместник-председателят на БХРА.По отношение на цените по българското Черноморие Налбантов заяви, че има отделни случаи на необосновано високи цени, но те не са показателни за целия сектор.

"Има спекуланти, както и хора, които спекулират с отделни примери - например таратор с трюфели. Но има и съвсем нормален таратор за 2 евро", каза той.