Украйна привлича чуждестранни бойци с пари, но ги задържа трудно

Украйна предлага на чуждестранните бойци по-високо заплащане и по-дългосрочни срочни договори, за да запълни опасни позиции в пехотата и щурмовите части на фронтовата линия – ход, който според войниците би могъл да помогне за преодоляването на един от най-големите проблеми на Киев с личния състав, пише Business Insider.

Въпреки това чуждестранните бойци заявиха пред изданието, че успехът на тази инициатива ще зависи от това дали Украйна ще успее да убеди новобранците да останат по-дълго, вместо да напускат веднага след изтичането на минималния шестмесечен срок.

"Очевидно повече хора ще дойдат заради парите", каза Райън О’Лиъри, командир на ротата "Chosen", доброволческа единица в Украйна.

Той обаче добави, че това няма автоматично да реши проблемите с личния състав в страната, тъй като в Киев все още съществува „въртяща се врата“ от чужденци, които напускат след кратки договори.

Миналия месец Украйна обяви значителна реформа на възнагражденията за военния персонал, като властите представиха амбициозен план за по-високи заплати, повече бонуси за участие в бойни действия и по-дълги срочни договори.

Планът за заплащане на бойните действия включва нови договори с продължителност от 6 до 14 месеца за пехотни и щурмови части, като военнослужещите имат право на средна месечна заплата от 300 000 гривни (почти 7 000 долара) и максимална от 460 000 гривни (над 10 000 долара), в зависимост от броя на дните, прекарани на фронтовата линия.

Михаил Федоров, министърът на отбраната на Украйна, ги описа като "най-високите заплати в света за пехотата", като определи тези роли на фронтовата линия като "най-трудната и рискована работа" в момента. Той заяви, че целта е 30–50 % от тези позиции да бъдат запълнени с чужденци.

Тези длъжности могат да бъдат едни от най-смъртоносните.

Позициите на фронтовата линия често се описват като „зони на смърт“, като заплахата от дронове затруднява не само оцеляването, но дори и самото пристигане там. Заплатата обаче може да бъде силна мотивация.

"Виждаме, че в момента голям брой чужденци идват в Украйна, за да се сражават, защото днешната заплата вече ги привлича", заяви Федоров миналия месец. "Ако става дума за увеличение, това ще привлече още повече чужденци, а те ще могат да укрепят нашата фронтова линия."

О’Лиъри заяви, че по-високото заплащане и по-дългите договори биха могли да помогнат, ако накарат чуждестранните бойци да останат за една година или повече. Проблемът, според него, е, че много от тях традиционно са приемали шест месеца като краен срок, което оставя Украйна с малка възвръщаемост на времето и парите, похарчени за обучение и екипиране на войниците.

Чуждестранни доброволци се стичат в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., като много от тях са водени от идеологически или политически причини – чувство за дълг да защитават нация, нападната от много по-големия ѝ съсед, а не от финансови стимули.

Ситуацията обаче се промени с проточването на войната, каза Канте, чуждестранен боец, който поиска да бъде идентифициран с позивния си от съображения за сигурност.

Украйна вече не се конкурира само за идеалисти; тя се конкурира и на световния пазар за опитни бойци.

Украинските военни разглеждат новите договори като положителни за Киев.

Натискът на Киев за чуждестранни бойци идва в момент, когато армията му е изправена пред остър проблем с изчерпването на личния състав повече от четири години след началото на руската инвазия. Пехотата и щурмовите войски са сред най-опустошените сили на бойното поле, а Украйна се бори да поддържа личния състав на фронтовите части, докато войната се проточи.

Новите договори с обещание за по-големи плащания биха могли да дадат на Украйна начин да привлече повече чуждестранни бойци и да ги задържи по-дълго. Чуждестранните войски заявиха, че тестът е дали по-високото заплащане и по-ясните условия са достатъчни, за да убедят новобранците да изберат по-дълъг договор, вместо да напуснат след шест месеца.

Въпреки натиска за набиране на персонал, чуждестранните бойци заявиха, че поддържането на настоящите сили трябва да бъде приоритет на Украйна.

По-дълбоки проблеми често карат чуждестранните бойци да напуснат войната след шест месеца, каза О’Лиъри, като сред тях са ограниченият достъп до украинските цифрови военни системи и по-малкото ежедневни придобивки. Решаването на тези проблеми, според него, може да е по-важно за задържането им, отколкото по-високото възнаграждение.