Хотелиери и ресторантьори в Созопол: Сезонът започна повече от успешно

Хотелиери и ресторантьори в Созопол отчитат силен старт на летния сезон. Още в първите дни на юли южното Черноморие се изпълни с туристи, а курортът вече е видимо оживен, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

Созопол посреща разгара на лятото с висока заетост в хотелите и засилен поток от гости както от България, така и от чужбина. Местният туристически бизнес определя началото на сезона като "повече от успешно", а основен двигател остават стабилният ръст на ранните резервации и силният интерес в движение.

Представители на сектора посочват, че най-точният индикатор за реалното състояние на сезона не е само статистиката за заетостта, а и мнението на самите гости. За разлика от предишни години, когато в социалните мрежи често се появяваха критики, това лято преобладават положителни отзиви за условията, чистотата и обслужването.

"Плажът е изключително чист, водата също. Не виждаме онази спекула с цените, с която ни плашеха предварително. Всичко си е напълно в рамките на нормалното", коментират туристи, избрали Созопол за лятната си почивка.

Засега не се оправдават и предварителните опасения в бранша, че инфлационният натиск ще доведе до отлив на клиенти от заведенията по крайбрежната алея. Посетителите споделят, че менютата предлагат разнообразни и достъпни варианти, без рязък скок на цените спрямо предишни сезони. Подобна е оценката и за таксите за плажни принадлежности, които според летовниците остават в поносими граници.

От туристическия сектор подчертават, че добрата организация на плажните ивици и по-спокойната атмосфера в курорта допринасят за по-висока удовлетвореност сред гостите. Според бранша именно това постепенно възстановява доверието към българското Черноморие като предпочитана дестинация за лятна почивка.

Ако засиленият интерес и относителната ценова стабилност се запазят, Созопол се очертава като един от водещите курорти през това лято, според БГНЕС.