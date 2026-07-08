Путин: Руската енергийна система е една от най-силните в света

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че руската енергийна система е една от най-силните в света въпреки, по думите му, опитите "на противника" да нанесе щети на икономиката, предаде Ройтерс.

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.

"Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар", каза Новак.

Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

"Съвсем очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Най-важното обаче е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин, цитиран от ТАСС.