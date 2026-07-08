Как руските удари обединиха един киевски квартал

Ароматът от сергиите за цветя се смесва с миризмата на овъглено от бомбардиран мол. Пътуващите се изсипват от метростанция с избити прозорци. Някои закусват в McDonald's, чийто знак виси по стената, разтопен от пламъци след руски въздушен удар.

Добре дошли в Лукяновка, един от най-силно бомбардираните квартали в столицата на Украйна, но все още един от най-оживените.

Преди войната това беше пешеходен район близо до центъра на Киев с исторически работнически характер. В петата година от пълномащабната инвазия на Русия, той се превърна и в символ на решимостта на украинците да продължат да живеят живота си, пише WSJ.

Става все по-трудно. Докато руската армия се бори на бойните полета в Източна Украйна, Москва засилва въздушните си бомбардировки на Киев и други градове, далеч от фронтовата линия. Последните баражни обстрели разтърсиха дори закоравелите жители и ги накараха да бягат в убежища.

На 2 юли една от най-големите руски атаки по време на войната уби 31 души и рани над 100 в Киев. Украинското правителство призовава западните държави да помогнат за укрепване на противоракетната отбрана на страната, след като Русия отново удари Киев в понеделник.

Тежък ракетен удар срещу Киев в края на май, при който убиха няколко души и бяха ранени десетки други, разруши и две места, които жителите смятат за сърцето на Лукяновка: вековния пазар за храни и цветя и модерния търговски център.

Животът в Лукяновка продължава на фона на щетите от многократните руски баражи

Русия непрекъснато атакува Лукяновка и други части на Киев, заедно с други украински градове, от 2022 г., годината, в която Москва започна пълномащабното си нахлуване, както и нанася тежки удари по енергийната мрежа на страната. През последните четири години жителите са развили рутини за укриване, които варират от струпване в коридорите на жилищните блокове до бързане под земята за по-голяма безопасност.

Атаките на Москва в цялата страна тази пролет включваха нарастващ брой балистични и крилати ракети и дронове с голям обсег, изчерпвайки оскъдните запаси от противоракетни прехващачи на Украйна.

По време на големия рейд в края на май Олена Захарченко беше в апартамента си на петия етаж и наблюдаваше как искрите летят от удар на известно разстояние, когато крилата ракета се заби в горните етажи на сградата ѝ.

Големият жилищен блок от съветската епоха сега има зееща дупка през горните си етажи. Захарченко и семейството ѝ опаковат вещите си, докато търсят друго място под наем. Но те остават в Лукяновка.

Руското министерство на отбраната отрече да е целяло цивилни и заяви, че е целяло – и е ударило – военни фабрики при атаката през май, както и команден център на въоръжените сили на Украйна. Украинските власти не разкриват дали са били ударени военни съоръжения.

Лукяновка отдавна е смесен жилищен и индустриален район. Някои от съоръженията в района не са тайна и могат да бъдат намерени в Google Maps, включително ракетния завод "Артьом" и щаба на украинските сухопътни сили. Русия твърди, че е ударила и двете места преди. Не е ясно дали затворената фабрика, чиято фасада е повредена от атаките, работи.

Местните жители се обединяват. Те си разменят шеги в бомбоубежища и помагат на възрастните жители да евакуират повредените сгради. Фирмите държат вратите отворени, за да помогнат на минувачите да се подслонят по-бързо в случай на атака по обяд. Местен продавач на военно оборудване създаде квартална кръпка с логото на метростанцията, ракетата и фразата "Всичко, което не лети към нас, лети над нас".

След като старите пазарни сергии бяха сведени до осакатен метал по време на майските въздушни удари, продавачите на пресни продукти се разположиха на улицата, до изгорелия мол със замръзнали часовници на върха му и кухи подове.

В началото на юни сините сергии, продаващи цветя, праскови, домати и ягоди, бяха отворени отново, отделени от руините с тънка зелена мрежа. Местните жители приветстваха завръщането на продавачите и се стичаха, за да се запасят.

Удобства като пазара са важна част от ежедневието на хората в Лукяновка.