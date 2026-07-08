Митът за "Крепостта Крим" рухва: Историята показва слабостите на полуострова

Крим е дом на няколко исторически крепости, обхващащи векове – напомняне, че полуостровът на Черно море е бил обект на множество обсади през дългата си история. След завземането и анексиране на полуострова от Русия през 2014 г., тя е последната, която инвестира в подготовката му за атака. Това включва гъсти мрежи от системи за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“, брегови батареи и радарни станции за ранно предупреждение.

Москва също се опитва да представи Крим като непробиваем бастион, който може да издържи на тотална атака. Въпреки това, през цялата продължаваща война Украйна извършва удари с ракети с голям обсег и дронове, които постоянно разрушават и отслабват отбранителния периметър. Всяка от тези атаки служи както като личен удар срещу руския президент Владимир Путин, който е заложил репутацията си за придобиването на полуострова за Русия, така и като напомняне, че "Крепостта Крим" може да падне отново, пише за TNI журналистът Питър Сичиу.

Путин някога нарече Крим "непотопяем самолетоносач", а Русия продължава да разполага и управлява тактически бойни самолети и дронове от няколко ключови военни обекта на окупирания полуостров. Ударите, извършени през уикенда, обаче може да са повредили до седем руски бойни самолета на земята. Крим също беше потопен в мрак от ударите през уикенда – служейки като напомняне на жителите, че е далеч от извън обсега на Украйна.

Тези атаки може да не са достатъчни, за да освободят Крим сами, но полуостровът ще става все по-труден за удържане от Русия. И все пак, те далеч не са първият път, в който Крим е подложен на война, глад и болести като част от борба между две велики сили другаде.

Стратегическото местоположение на Крим го е превърнало в често бойно поле през вековете

Най-ранното регистрирано нашествие на полуострова е през 513 г. пр.н.е., когато Ахеменидската (Персийска) империя под ръководството на Дарий I ограбва региона. През последвалите хилядолетия полуостровът преминава под гръцки контрол, а по-късно под контрола на Римската и Византийската империи, които обикновено го управляват чрез местни клиенти.

Първата голяма обсада на полуострова се провежда в средата на 14 век, когато монголските сили на Златната орда, водени от Джани Бег, обграждат контролирания от генуезците пристанищен град Кафа (днешна Феодосия). Градът се издържа близо три години между 1343 и 1346 г., докато атакуващата монголска армия не е опустошена от избухване на бубонна чума.

Вместо да вдигнат обсадата и да принудят Златната орда да се оттегли, в отчаян ход нападателите използват обсадните си машини, за да катапултират заразени с чума трупове в града в един от първите съвременни примери за биологична война. Това принуждава генуезците да изоставят града и да избягат; по този начин разпространява Черната смърт в Средиземноморието, а след това и по целия свят, с дълбоки последици за историята на Европа и света.

Няколко пъти само през последните 200 години отбраната на полуострова е била атакувана от външни нашественици. На Запад това най-вече включва обсадата на Севастопол по време на Кримската война, която продължи 11 месеца от октомври 1854 г. до септември 1855 г. Падането му през септември 1855 г. доведе до края на Кримската война, в която загинаха приблизително 500 000 войници и цивилни от двете страни, въпреки относително малкото политическо значение.

През 1920 г. полуостровът се превърна в последния голям редут за антиболшевишката Бяла армия в Европейска Русия по време на Руската гражданска война. Белият генерал Пьотр Врангел събра останалите, разпокъсани останки от Белите сили и се оттегли в Крим, където укрепи Перекопския провлак - тясната ивица земя, свързваща полуострова с континента - за да даде последна съпротива срещу настъпващата Червена армия. Изправен пред сигурно поражение, Врангел удържа линията достатъчно дълго, за да види как близо 150 000 войници и цивилни бежанци бягат по море към Истанбул.

Градът, дом на Черноморския флот на руския, а по-късно и на съветския военноморски флот, е обсаден отново по време на нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз. Той се е задържал 250 дни, от октомври 1941 г. до юли 1942 г., но в крайна сметка е принуден да се предаде от нацистите.

Съветският съюз си възвръща града в средата на 1944 г. с относително малко усилия, напомняне, че укрепленията не винаги забавят нападателя.

Кремъл е изработил наратив, че Крим ще служи като непревземаема крепост, но както показва историята, вероятно има няколко фактора, които ще разбият подобна илюзия.

Първият е, че разчита в голяма степен само на шепа уязвими линии за доставки. Киев продължава да прекъсва тези линии, което ще направи снабдяването на полуострова все по-трудно.

Украинските сили също така успешно неутрализираха голяма част от противовъздушната отбрана на Крим и принудиха Черноморския флот да избяга от Севастопол. Това превърна крепостта в логистична яма - невъзможно да се задържи и също толкова невъзможно да се оттегли от нея.

Путин е описван като ученик на историята, но той не показва никаква представа, че защитниците на Крим почти винаги са губили през цялата история. Може би руският лидер е очаквал кампания в стил Червената армия, която да обхване цяла Украйна. Вместо това Черноморският флот е ефективно унищожен като боеспособна сила и скоро бижуто в короната на имперските амбиции на Путин може да бъде недостижимо.