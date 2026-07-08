Малко меню за малки ръчички: Присмяха се на хот-дога на Тръмп, сервиран на Air Force One

"Патриотично" ястие, сервирано на борда на Air Force One на президента Доналд Тръмп, разсмя интернет заради комично дребните си пропорции.

Моника Кроули, назначената от Тръмп началник на протокола за САЩ, публикува снимка в понеделник вечерта, докато президентският самолет пътуваше към срещата на върха на НАТО в Турция.

"Патриотично хапване по случай 250-годишнината от свободата, сервирано на борда на AF1", написа тя под снимка на храната.

Подносът, подпечатан с президентския печат, съдържаше миниатюрен хамбургер и хот-дог, които биха могли да минат за ордьовър.

Хот-догът, намазан с кетчуп и горчица, изглеждаше не по-дълъг от две топчета торта със звезди и райета, поставени до него. Потребителите на социалните мрежи бързо се нахвърлиха върху забавното ястие.

"Ей, една малка питка", написа един потребител на X, докато друг се включи: "Това е ужасно малък хот-дог. Какво се случи, да не се возиш в автобуса?" "Това изглежда жалко, честно казано... Бих очаквал нещо по-добро от президента", написа трети потребител, а още един добави: "Какво, по дяволите, е това? Прилича на детско меню."

Подгрупа коментиращи се фокусираха върху употребата на кетчуп - кулинарен гаф в определени кръгове.

"Там, откъдето идвам, кетчупът върху хотдог е абсолютно забранен", написа един потребител.

Друг потребител се пошегува: "Няма кисело зеле? Къде е Боби?"

Очевидно това е препратка към министъра на вътрешните работи и социалните въпроси Робърт Ф. Кенеди-младши, който, заедно с други служители на администрацията, е обсебен от ферментирали храни като кисело зеле.

Не всички бяха критични. Някои намериха презентацията с размерите на халба за очарователна, като един потребител написа:

"Този ​​малък хотдог е най-сладкото нещо, което съм виждал."

Това не е първият път, когато президентът е подиграван заради предполагаемо скромни пропорции. В продължение на десетилетия той е преследван от шеги за "малките си ръце". По време на кампанията през 2016 г. Марко Рубио се пошегува с Тръмп:

"Виждали ли сте ръцете му? Знаете какво казват за мъжете с малки ръце..."

По-късно Тръмп показа ръцете си пред тълпа и заяви: "Гарантирам ви, че няма проблем."

Това също не е първият път, когато храната, сервирана по време на полет на борда на самолета на Тръмп, става популярна в социалните мрежи, припомнят от The Independent.

Малко след изборите през 2024 г. Доналд Тръмп-младши публикува снимка на себе си, баща си, Илон Мъск, Майк Джонсън и Кенеди, които се хранят в McDonald's на крейсерска височина. Кенеди - дългогодишен отявлен критик на нездравословната храна - беше заснет да държи бургер.

"Make America Healthy Again започва УТРЕ" написа Доналд Тръмп-младши под публикацията.

По-рано този месец снахата на президента Бетина Тръмп сподели изображение на захарна бисквитка, сервирана на борда на Air Force One, украсена с лицето на Тръмп, издълбано в планината Ръшмор. Около два часа по-късно Тръмп публикува видеоклип в Truth Social на златно копие на паметника с негово изображение.