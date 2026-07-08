САЩ бракуват най-тежко въоръжените си бойни кораби след провал за 3,7 млрд. долара

Американският военноморски флот се готви да изтегли напълно от експлоатация единствения си клас крайцери, клас "Тикондерога", което ще отбележи края на една ера, в която службата разполага само с по-леко въоръжени бойни кораби. Построени от 1980 до 1994 г., 20 от 27-те крайцера вече са пенсионирани, а останалите седем са планирани да бъдат изведени от експлоатация до 2030 г. Корабите са забележителни с интегрираните си 122 вертикално изстрелващи клетки Mk 41, същите като тези, интегрирани в по-малък брой в разрушителите клас "Арли Бърк", разделени между предни и задни групи. Тези клетки могат да изстрелват крилати ракети "Томахоук" и ракети земя-въздух SM-2, SM-3 и SM-6, оптимизирайки корабите както за противовъздушна отбрана, така и за атаки срещу наземни цели. Преходът от разполагане на крайцери е резултат от години на системни проблеми, засягащи корабостроителната индустрия на САЩ, което повдигна сериозни въпроси относно жизнеспособността на бъдеща програма за крайцери.

Военноморските сили са изправени пред нарастващи предизвикателства при поддържането на флота от клас „Тикондерога“, докато потенциалът за модернизация на корабите е дори по-ограничен от този на застаряващия флот от разрушители клас "Арли Бърк", което прави изключително трудно избягването на остаряването. Въпреки че през 2010 г. бяха предложени мащабни изваждания от експлоатация, Конгресът отхвърли предложението с мотива, че премахването на крайцери би намалило способността на ВМС да осигуряват противовъздушно покритие на самолетоносачите, пише MWM. Това принуди ВМС да разработят Програмата за модернизация на крайцерите, която имаше за цел да удължи експлоатационния живот на избрани кораби чрез обновяване на електрониката, бойните системи и структурните компоненти. Въпреки че струваше над 3,7 милиарда долара, обновяването не удължи значително живота на корабите, нито подобри значително бойната им жизнеспособност, което накара ВМС да настояват по-успешно от 2021 г. за ускорено извеждане от експлоатация.

Програмата за модернизация на крайцерите беше изпълнена с приблизително 200 процента над прогнозните разходи и значително зад графика,

като трудностите, пред които беше изправена програмата, отразяваха много от причините, поради които ВМС се стремяха да извадят корабите от експлоатация, вместо да удължат живота им. Според началника на военноморските операции, адмирал Майкъл Гилдей, крайцерите показват признаци на сериозен материален влошаване.

Много кораби от клас "Тикондерога" наближават или надхвърлят 35 години служба, като корозията, умората и механичното износване значително увеличават изискванията за поддръжка. Ниските нива на автоматизация, междувременно, означават, че всеки крайцер превозва около 300-400 моряци, значително повече от по-новите кораби с подобни възможности, което е значителен фактор за оперативните разходи.

Значителен фактор за продължаващата зависимост на ВМС от остарелите крайцери е, че разработването на наследника на клас "Тикондерога" по програмата CG(X) беше отменено през 2010 г., след прекратяването на предходните концепции Cruiser Baseline и CG-21. Това е особено важно, тъй като Китай продължава да строи подобни големи и тежко въоръжени надводни бойни кораби с много по-модерни възможности, а Северна Корея напредва с плановете си за изграждане на свои собствени много тежко въоръжени разрушители към края на десетилетието. Тъй като обаче американската корабостроителна индустрия се бори сериозно с програмите за "чиста линия" от края на Студената война, се очаква разработването на нов клас крайцери да бъде изключително предизвикателство, като програмата за разрушители от следващо поколение DDG(X), предназначена за изграждане на по-леки кораби, вече се очаква да понесе значителни забавяния и много високи разходи.