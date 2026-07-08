НАТО подготвя армия за новата война: Пет пъти повече оператори на дронове до 2027 г.

Във вторник НАТО разкри планове за петкратно увеличение на обучените оператори на дронове до края на 2027 г., част от усилията за подготовка на съюзниците за вида конфликт, който се разгръща в Украйна.

Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, обяви новата инициатива „Drone Edge“, която ще включва над 40 милиарда долара инвестиции от съюзниците в способности за борба с дронове през следващите пет години, пише Business Insider.

"Съюзниците също така се ангажират да обучават пет пъти повече оператори на дронове във въоръжените си сили до края на 2027 г.", каза Рюте на форума на отбранителната индустрия на срещата на върха на НАТО в Анкара.

НАТО ще стартира пазар за борба с дронове, така че съюзниците да могат да купуват нови технологии в голям мащаб и бързо. Проектът може да наподобява украинска дигитална платформа, която позволява на войници и подразделения да купуват оръжия - от дронове до системи за електронна война.

НАТО заяви, че програмата ѝ за летателно обучение в Европа, която "улеснява обучението на всички екипажи" за 20 съюзници в центрове в цяла Европа, ще бъде разширена,

за да обхване и обучението на оператори на дронове.

Бойното поле в Украйна включва широка гама от дронове, от самолети с неподвижно крило и разузнавателни самолети до по-малки квадрокоптери с изглед от първо лице и прехващачи за противовъздушна отбрана.

Времето за обучение наистина зависи от дрона. Украински оператори казаха пред Business Insider, че например обучението за пилотиране на FPV дрон може да отнеме до месец. След като пилотът придобие тази основа, казаха те, обучението за управление на прехващач може да отнеме само няколко дни. Британските сили, спомняйки си уроците от украинците, споделиха, че това отнема поне 60 часа упорита работа.

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на Форума на отбранителната промишленост в Анкара, заяви, че страната му разполага с "най-големия и най-модерния капацитет за водене на бойни действия с дронове в света".

Въпреки че НАТО не е изправен пред същия военен натиск като Киев, украинските служители и експерти по конфликти заявиха, че Западът трябва да се подготви по-добре за съвременно бойно поле – и да го направи спешно.

Военните от НАТО все повече добавят офанзивни и отбранителни дронове към своите арсенали, а програмата за обучение на оператори, обявена във вторник, може да помогне на съюзниците да се подготвят за бъдещи конфликти. оформени от тези системи.