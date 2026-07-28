Рекордно намаляха милионерите във Великобритания

Броят на британските милионери е спаднал до най-ниското си ниво от близо две десетилетия, тъй като инфлацията влияе върху богатството, а високите данъци при управлението на лейбъристите прогонват богатите хора от чужбина, съобщиха от Института „Адам Смит“.
Институтът изчислява, че във Великобритания има 442 000 души с богатство над 1 милион паунда, което е със 7% по-малко от миналата година и най-ниското ниво от финансовата криза през 2008 г. насам, предаде кореспондентът на БНР.
Икономистите винят за това спада на цените на имотите и отлива на богати хора след промените на лейбъристите в данъчното облагане.
Мичъл Палмър от „Адам Смит“ заяви, че свиващото се милионерско население трябва да се разглежда като „предупредителен сигнал“.
„Всеки милионер, който напуска, означава по-малко капитал за британския бизнес, по-малко международни връзки и по-слаб предприемачески дух в икономиката“, изтъкна икономистът. Коментарите на Палмър идват на фона на спекулациите, че Анди Бърнам може да въведе данък върху богатството, политика, популярна сред левицата.
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