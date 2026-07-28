Тръмп поиска от Върховния съд ограничения на вота по пощата

Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да позволи на администрацията му да приложи указ, затягащ правилата за гласуване по пощата и създаващ федерални списъци на имащите право на глас избиратели само няколко месеца преди междинните избори, предаде ДПА.

Министерството на правосъдието на САЩ подаде вчера спешен иск за отмяна на взетото от по-нисша съдебна инстанция решение, което блокира опитите на администрацията да събира данни за избирателите и да въведе нови правила за гласуване по пощата преди изборите на 3 ноември.

Федерален апелативен съд потвърди решението, че Тръмп е превишил правомощията си.

Съгласно Конституцията на САЩ и федералното законодателство отделните щати са отговорни за провеждането на изборите, постанови по-нисшата съдебна инстанция. Според решението ѝ президентът не може да налага промени чрез указ без изричното разрешение от Конгреса на САЩ.

Ищците, предимно водени от демократите щати и окръг Колумбия, имат срок до 3 август да отговорят на иска.

Указът на Тръмп, подписан през март, нареждаше на американските имиграционни и социалноосигурителни органи

да съставят списъци на пълнолетните американски граждани, живеещи във всеки щат.

Той също така имаше за цел да задължи Пощенската служба на САЩ да изпраща документи за гласуване по пощата само на регистрирани избиратели и призоваваше за по-строги правила за регистрация на гласоподавателите, включително представяне на документи, удостоверяващи самоличността и гражданството им.