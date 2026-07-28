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Зеленски и Нетаняху се срещат с Тръмп във Вашингтон

Те ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм

28.07.2026 | 08:47 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, където ще се срещнат с американски държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня "Гардиън".

Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския Сенат, съобщи "Ройтерс". След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията.

Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украйна.

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