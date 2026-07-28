Кои са сигурните засега кандидати за президентските избори наесен?

Малко повече от три месеца преди президентския вот у нас са категорично ясни само двама кандидати за президентския пост. Спрягат се имената на няколко евентуални претенденти, но все още нито един от тях нито е потвърдил, нито пък политическа сила или инициативен комитет са дали подкрепата си, отбелязва Нова телевизия.

Какво да очакваме от битката за поста на държавния глава? В петък миналата седмица действащият президент Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за поста на вота през есента. Очаква се да я издигне инициативен комитет и да получи подкрепа от различни политически сили. Сред тях и управляващата „Прогресивна България”. Кой ще е кандидат за вицепрезидент още не е ясно.

Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова.

Парламентарната опозиция засега изглежда разделена. От ГЕРБ-СДС не обявяват свой човек, а от „Продължаваме промяната” неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но не го издигат засега. „Демократична България” също не посочва свой кандидат.

След години история в БСП Илияна Йотова вчера официално беше подкрепена като кандидат за президент от Изпълнителното бюро на социалистите. „Поздравяваме я за нейния кураж и еднозначно заставаме зад нейната кандидатура. Подкрепяме я за следващ мандат като президент на републиката. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика на най-различни изненади. Това е наш дълг и ясна мисия, освен това съвсем нормално предвид богата история на БСП и г-жа Йотова. Президентът не е предавала партията ни, затова и ние няма да я предадем. На 29 август ще свикаме Национален съвет, където окончателно да утвърдим формулата за участие във вота наесен“, обяви председателят на НС на БСП Крум Зарков.

Сред мотивите, които изтъкнаха от „Позитано” 20 за решението, са миналото на президента в БСП и опитът ѝ във външнополитически план като евродепутат. Определена беше и като консенсусна личност, а управлението ѝ като президент според тях е доказало, че е един от най-опитните ни политици. Засега не е ясно кой ще е нейният кандидат за вицепрезидент. „Очакваме много сериозен диалог по отношение на тази толкова важна институция - президентството, и как трябва да бъде изпълнявана функцията държавен глава. Доверяваме се в следващите ѝ стъпки. Ако прецени, че ще сме ѝ от полза, ще бъдем тук“, коментира още Зарков.

Все още освен Илияна Йотова няма много други ясни кандидатури. Засега името на Андрей Гюров е най-спряганото в десните среди като възможен кандидат, но в неделя той не потвърди дали е готов да поеме поста. В понеделник стана ясно, че бившият служебен премиер от есента няма да води курсове в Американския университет в България.

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Конституционалистът Наталия Киселова предполага, че много кандидати ще бъдат издигнати от инициативни комитети и едва тогава може да говорим за състезание. По думите ѝ ще се търси обединение. Изборите за седмия президент очакваме да са през есента. „Конституцията е предвидила, че изборите се произвеждат не по-рано от 3 и не по-рано от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащ президент и прозорецът е между 22.10 и 22.11”, изчисли преподавателят по Конституционно право и бивш председател на 51-вото Народно събрание.

Досега обаче, спомнят си експертите, президент без балотаж не е избиран. „На първи тур никога не сме имали избран президент. Няма да имаме и сега заради изискването да е 50 + 1%. Това означава, че при над 6 милиона и половина гласуващи Илияна Йотова трябва да има с 200 хиляди гласа повече от Радев, което е невъзможно”, твърди политологът Веселин Стойнев.

Експерти по конституционно право твърдят, че Йотова ще се кандидатира за своя първи мандат като президент, тъй като държавният глава довършва този на настоящия министър-председател Румен Радев.