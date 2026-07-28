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"Университатя" анулира билетите и връща парите на "сините" фенове

На "Левски" бе наложена забрана след мача с "Борац"

28.07.2026 | 08:17 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

От футболния клуб „Левски" обявиха, че е получено официално писмо от съперника във втория квалификационен кръг на Шампионска лига „Университатя" (Крайова).

В него домакините на срещата информират, че билетите, закупени от български фенове за секторите на домакините за мача реванш в сряда ще бъдат анулирани.

Всички пари ще бъдат възстановени, като домакините поемат ангажимент да се свържат с всеки един привърженик по електронен имейл и да разяснят процедурата по връщане на сумата.

Както е известно, на „Левски" е наложена санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор заради агресивност на "сини" фенове при визитата на "Борац" (Баня Лука) в Босна и Херцеговина в първия кръг на квалификациите.

Освен това, клубът остава с условно наказание и всяко следващо провинение би довело до сериозни наказания - лишаване на отбора от подкрепа в следващите гостувания в Европа.

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