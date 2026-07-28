Земетресение 7,1 в японския регион Кюшу, има предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси японската префектура Кумамото във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция.
След труса беше издадено предупреждение за цунами с височина на вълната 1 метър, посочиха от агенцията, цитирани от Ройтерс.
Японското правителство издаде спешни предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки - всички разположени на южния японски остров Кюшу.
Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време, добавя AFP.
Япония е една от най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския “Огнен пръстен“.
Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.
Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.