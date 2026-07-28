Земетресение 7,1 в японския регион Кюшу, има предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси японската префектура Кумамото във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция.

След труса беше издадено предупреждение за цунами с височина на вълната 1 метър, посочиха от агенцията, цитирани от Ройтерс.

Японското правителство издаде спешни предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки - всички разположени на южния японски остров Кюшу.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време, добавя AFP.

Япония е една от най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския “Огнен пръстен“.

Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.

Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.