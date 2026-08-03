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Румънската армия опитва да отклони ръкав на Дунав заради АЕЦ

Трябва да се осигури достатъчно вода за работата на електроцентралата

03.08.2026 | 08:09 ч. 9
Снимка Уикипедия

Снимка Уикипедия

В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да осигури достатъчно вода, необходима за работата местната атомна електроцентрала, предаде БНР.

Рекордното за последните три десетилетия понижение на дунавските води наложи на румънските власти преди дни да спрат един от двата реактора на централата.

Кризата с производството на електроенергия се влошава заради продължаващия спад на речните води.

Правителството в Букурещ преговаря с Украйна, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай че ситуацията се влоши допълнително.

В операцията днес са били задействани стотина военнослужещи с 16 единици бойна техника. Заместник-командирът на военноморските сили контраадмирал Марчел Некулае обясни, че при първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди, но скалата се е оказала по-твърда от очакваното.

Военни водолази ще разгледат резултатите от взривовете, преди операцията да продължи днес. 

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