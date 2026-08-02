Поверия за Илинден по стар стил на 2 август

Илинден, който отбелязваме на 2 август по стар стил, е сред най-тачените летни празници в България. Посветен е на свети пророк Илия – светец, който според народните вярвания владее небето, бурите, огъня и гръмотевиците.

Образът му като могъщ и понякога строг закрилник е в основата на различни традиции и поверия, свързани с този ден.

Поверия за Илинден на 2 август по стар стил:

Смята се, че ако работим на този ден, може да разгневим пророк Илия, а той да изпрати буря и гръмотевици.

Жените не перат, не шият, не месят, за да не се скъса „конецът на живота“.

Вярва се, че на този ден гърми най-много, затова не се стои под дърво и не се излиза по полето.

В миналото българите са отправяли молитви и са правили курбани, за да бъде умилостивен Илия и да не праща градушки и силни бури.

Източник: Поверия за Илинден на 2 август