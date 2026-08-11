Кои домати за какви ястия са подходящи?

Всеки сорт домат има своя плътност, сладост и съдържание на вода, което го прави подходящ за едни ястия и напълно неподходящ за други. Ето как да разпознавате най-разпространените видове на пазара и в градината и за какво точно да ги използвате, за да получите перфектен вкус и консистенция:

Розови/сърцевидни домати (тип „Биволско сърце“)

Това са едрите, месести, със захарно розово месо и тънка ципа домати. Те имат много малко семена и почти никаква воднистост. Точно затова са кралете на пресните летни салати. Нарежете ги на дебели филии с щедра щипка сол и качествен зехтин - те не се нуждаят от нищо повече. Имайте превид обаче, че не са подходящи за продължително готвене, защото бързо се разпадат на водниста каша, но пък са идеални за студени сосове като гаспачо.

Продълговати домати (тип „Рома“ или „Сан Марцано“)

Познавате ги по издължената форма, дебелата кора и плътното месо с малко семенни камери. Тези домати са шампиони в консервирането и готвенето. Благодарение на ниското водно съдържание, сосът от тях се редуцира по-бързо и става гъст и наситен, без да се налага да го варите часове наред. Използвайте ги за домашна лютеница, сос за неаполитанска пица, супи и рагу. Това е сортът, който никога няма да ви разочарова в буркана.

Чери и коктейлни домати

Мънички, кръгли или с форма на крушка, тези домати са истински бонбони от градината. Те имат висока концентрация на захари и киселини, което ги прави „експлозивни“ на вкус. Най-добри са сурови - в салати, на шишчета с моцарела или просто за хапване. При запичане във фурна също имат чудесен вкус: карамелизират се, без да губят форма. За сушене са без конкуренция, защото запазват сладостта си дори след дехидратиране.

Източник: За какви ястия са подходящи различните сортове домати