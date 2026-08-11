Украйна поръчва рекорден брой бойни роботи – търсенето скочи с 680%

Украинските войски се втурват към дигитален пазар за оръжия, за да закупят рекорден брой наземни роботи, което отразява нарастващата популярност на тези бойни машини на бойното поле. Brave1, украинската държавна платформа за иновации, заяви в понеделник, че военните са поръчали над 3000 наземни робота от дигиталния пазар, откакто е стартирал миналата година, включително над 640 бройки само през юли.

Последната цифра представлява 680% увеличение спрямо средната месечна стойност за 2025 г., се казва в изявление на Brave1.

Юлия Мирна, продуктов мениджър на дигиталния сайт Brave1 Market, заяви в коментар, споделен с Business Insider, че наземните роботи и дроновете-прехващачи "са сред най-бързо развиващите се категории, които наблюдаваме през 2026 г."

Украйна стартира Brave1 Market през април 2025 г., предоставяйки на войниците достъп до уебсайт в стил Amazon, за да купуват военни технологии, като дронове, роботи и системи за електронна война, от отбранителната промишленост, рационализирайки процеса на обществени поръчки.

През октомври 2025 г. безпилотните наземни превозни средства станаха допустими за закупуване с ePoints, които украинските войски събират за проверени убийства на руски войници или военна техника, както и за изпълнение на други задачи на бойното поле.

Различни видове дронове, включително квадрокоптери с изглед от първо лице (FPV), прехващачи и тежки бомбардировачи, са сред най-популярните артикули

на пазара Brave1 по количество.

Въпреки че наземните роботи могат да струват десетки хиляди долари – което обикновено ги прави много по-скъпи от тези други дронове – те служат в драстично различни роли и имат по-дълъг оперативен жизнен цикъл.

Само няколко украински компании са произвеждали наземни роботи в началото на пълномащабното нахлуване на Русия. Днес има приблизително 280 фирми, които произвеждат стотици различни продукти, каза пред Business Insider Андрий Гриценюк, главен изпълнителен директор на Brave1.

Членове на полка за безпилотни системи Lava ремонтират многоцелеви безпилотни наземни превозни средства (UGV) на семинар на 22 май 2026 г. в Харковска област, Украйна.

Нарастващата популярност на безпилотните наземни превозни средства на пазара Brave1 отразява по-широкия стремеж на Украйна да замени войниците с роботи и дронове в опасни мисии, особено в доставките на доставки на фронтовата линия.

Украинските власти заявиха, че искат роботите да се справят със 100% от логистиката на бойното поле, мисии, които станаха особено смъртоносни, тъй като „зоната на убийство“ - наситената с дронове зона, която обгражда фронтовата линия - продължава да се разширява.

Украинските командири казаха пред Business Insider, че роботите позволяват на техните подразделения да изпълняват критични задачи, като същевременно предпазват войските от опасност.