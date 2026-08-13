Япония протестира срещу посещението на Путин на Курилските острови

Япония заяви, че изразява "решителен протест“ срещу посещението на руския президент Владимир Путин на спорна верига от острови.

Руски държавни медии съобщиха, че Путин е посетил Итуруп, известен в Япония като Еторофу, един от четирите острова от Курилската верига, към които имат претенции както Русия, така и Япония.

Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви, че островите са "неотменна японска територия както в исторически план, така и според международното право, и правителството на Япония изразява решителен протест срещу това посещение“.

Двете страни от десетилетия водят спор за Курилските острови.

Този спор е основната причина Москва и Токио да не подпишат мирен договор след Втората световна война.

Курилските острови са разположени между Хокайдо в Северна Япония и руския полуостров Камчатка. Четири от най-южните острови са обект на претенции от страна на Япония, която ги нарича "Северни територии“.

Те обаче се администрират от Русия. В края на Втората световна война Съветският съюз анексира островната верига и депортира около 17 000 японски жители, припомня ВВС.

По време на посещението си в четвъртък Путин опита рибен хайвер и разговаря с местни жители, съобщиха руските държавни медии.

Островите са от стратегическо значение за военните операции на Русия, като Итуруп се използва като основна военновъздушна база в региона.

Миналия месец китайски и руски военни кораби преминаха през пролив в района на Курилските острови по време на съвместен патрул.

Миналата година Русия също проведе военни учения близо до островите, което предизвика осъждане от страна на Япония.