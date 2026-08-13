Провеждането на Евровизия във воюващи страни ще бъде забранено

На страните, участващи във войни, ще бъде забранено да бъдат домакини на музикалния конкурса "Евровизия". Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) одобри изменения в правилата на конкурса.

Традиционно страната, която спечели Евровизия, е домакин на музикалното състезание на следващата година. Според новите правила, страната победител автоматично губи правото да бъде домакин на конкурса, "ако въоръжен конфликт, напрегната геополитическа ситуация или друга ситуация значително засяга сигурността или стабилността на държава или регион".

Ако EBU сметне за необходимо, той може да поръча независима оценка на ситуацията със сигурността в региона на страната победител. След тази оценка EBU ще проведе консултации, за да определи дали спечелилият радио- и телевизионен оператор е способен безопасно да бъде домакин на конкурса.

Ако се реши, че спечелилата страна не може да бъде домакин на конкурса, EBU ще определи друга държава за домакин. Новата държава ще бъде домакин на конкурса от свое име.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) заяви, че промените са направени, като се вземат предвид отзивите от участващите радио- и телевизионни оператори след конкурса във Виена през 2026 г.

Евровизия 2026 беше съпътствана от най-големия бойкот в историята на конкурса

Няколко държави игнорираха състезанието, противопоставяйки се на участието на Израел на фона на войната в ивицата Газа. От февруари Израел е във война и с Иран, редом със Съединените щати.

През 2023 г. конкурсът за песен на Евровизия се проведе в Ливърпул от името на Украйна, победителката в конкурса през 2022 г. Това решение беше взето поради продължаващата голяма война между Москва и Киев.

България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Днес ще стане ясно и точно в кой град ще се проведе събитието.