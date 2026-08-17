Ураганът “Лала” остави над 200 000 души без ток в Хавай

Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът “Лала” достигна Големия остров, преди да се превърне в тропическа буря, предаде Ройтерс.

Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн.

До обяд (местно време) “Лала” се движеше на запад-северозапад с близо 26 км/ч с максимални устойчиви ветрове близо до 105 км/ч, малко под прага на ураган от 117 км/ч, според последното предупреждение от Националния център за урагани. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай.

"Лала” засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като “невиждани досега”.

Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа.

Всички летища в щата са вече отново отворени, но щатските служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации. (БТА)