Тишина! Тръмп избухна след въпрос за руса сътрудничка (ВИДЕО)

“Тишина”, гневно изкрещя американският президент Доналд Тръмп към репортер на CNN след като журналистът се опита да попита какви са му отношенията с 35-годишната му сътрудничка Натали Харп.

Отношенията на президента с Харп отново попаднаха под светлината на прожекторите, след като в събота сенаторът демократ Джон Ософ се подигра с двамата по време на митинг в Джорджия.

Кристен Холмс от CNN помоли Тръмп за коментар относно твърдението на Ософ, че той предпочита да "строи балната си зала и да пътува с Натали“, вместо да върши президентската си работа.

Тръмп нарече Ософ "двойник на Пи-уи Хърман“ (ексцентричен, детински персонаж с характерен сив костюм, червена папийонка и висок глас, бел. ред.) и заяви, че "оправяме Белия дом, за който не са се грижили“.

Коя е Натали Харп?

Натали Харп е една от най-близките сътруднички на Тръмп от години, наричат ​​я "човекът-принтер“, тъй като носи със себе си папки с новинарски статии, които той да чете.

Холмс от CNN се опита да зададе допълнителен въпрос за Южна Корея, преди Тръмп да е приключил с изказването си, което го вбеси.

"Тихо! Тихо! Тихо!. Държиш се много неуважително пред това момче“, каза Тръмп, сочейки към десетгодишния Натаниел Рай, който получаваше признание в Белия дом, след като миналия месец бе спасен от бурните вълни в Калифорния.

"Вие сте шумна и буйна личност. Вие сте фалшиви новини“, добави Тръмп, като многократно казваше на Холмс да "замълчи“, докато тя се опитваше да зададе въпроса си.

Trump clashed with a CNN reporter after she repeatedly shouted questions at him during an exchange in front of a young boy. “Quiet. Quiet. You’re very disrespectful in front of this young man,” Trump told her before asking which outlet she represented. After she answered CNN,… — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) August 17, 2026

Отиващият си прессекретар на Белия дом Каролин Ливит изглеждаше разярена и промълви нещо на колега, след като Холмс зададе въпроса си.

Официалният акаунт на Белия дом в социалните мрежи и свързаните с него профили се нахвърлиха върху Холмс след това.

"Някой ден децата ви ще попаднат на този ваш отвратителен и нехуманен въпрос. Ще изпитат погнуса и срам, че имат родител, който е толкова безсърдечен и отмъстителен. Това е доста обезпокоително“, гласеше съобщение от официалния акаунт "Rapid Response 47“.

Белият дом нарече Холмс "позорно и унизително петно ​​върху професията, която уж упражнява“.

Холмс е старши кореспондент на CNN в Белия дом, където работи от повече от 14 години.

Отношенията на Тръмп с Харп

Отношенията на Тръмп с Натали Харп отново попаднаха в центъра на вниманието, след като той реши да спаси нея, а не собствените си министри, на фона на заплаха за убийство от страна на Иран след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец.

Харп беше сред малцината сътрудници, включително бившия носач на стикове за голф на Тръмп, Дан Скавино, които се прехвърлиха в неговия самолет на пистата в Анкара.

Израелското разузнаване бе предупредило за предстояща иранска атака срещу Air Force One. Държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент останаха на борда на самолета заедно с десетки журналисти.

Харп е неотлъчно до президента и той ѝ гласува доверие да записва публикациите му в социалната мрежа Truth Social - съобщения, които влияят на пазарите и чрез които той често оповестява важни решения, като например удари срещу Иран или налагане на мита върху стоки от чужбина.

Веднъж тя тичаше след голф количката му, докато той играеше в Шотландия, за да го държи в течение с най-новите заглавия в медиите.

Източници споделят, че Харп е "свързващото звено“ за Тръмп, като някои отбелязват, че тя има по-голям достъп до него дори от началника на кабинета му Сузи Уайлс.

Харп стана известна с думите "Ти си всичко, което има значение за мен“, написани в писмо до Тръмп, публикувано от NYT през 2024 година.