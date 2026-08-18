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Тишина! Тръмп избухна след въпрос за руса сътрудничка (ВИДЕО)

Отношенията между Тръмп и Натали Харп отново се коментират

18.08.2026 | 16:01 ч. 5
Reuters

Reuters

“Тишина”, гневно изкрещя американският президент Доналд Тръмп към репортер на CNN след като журналистът се опита да попита какви са му отношенията с 35-годишната му сътрудничка Натали Харп.

Отношенията на президента с Харп отново попаднаха под светлината на прожекторите, след като в събота сенаторът демократ Джон Ософ се подигра с двамата по време на митинг в Джорджия.

Кристен Холмс от CNN помоли Тръмп за коментар относно твърдението на Ософ, че той предпочита да "строи балната си зала и да пътува с Натали“, вместо да върши президентската си работа.

Тръмп нарече Ософ "двойник на Пи-уи Хърман“ (ексцентричен, детински персонаж с характерен сив костюм, червена папийонка и висок глас, бел. ред.) и заяви, че "оправяме Белия дом, за който не са се грижили“.

Коя е Натали Харп?

Натали Харп е една от най-близките сътруднички на Тръмп от години, наричат ​​я "човекът-принтер“, тъй като носи със себе си папки с новинарски статии, които той да чете.

Холмс от CNN се опита да зададе допълнителен въпрос за Южна Корея, преди Тръмп да е приключил с изказването си, което го вбеси.
"Тихо! Тихо! Тихо!. Държиш се много неуважително пред това момче“, каза Тръмп, сочейки към десетгодишния Натаниел Рай, който получаваше признание в Белия дом, след като миналия месец бе спасен от бурните вълни в Калифорния.

"Вие сте шумна и буйна личност. Вие сте фалшиви новини“, добави Тръмп, като многократно казваше на Холмс да "замълчи“, докато тя се опитваше да зададе въпроса си.

Отиващият си прессекретар на Белия дом Каролин Ливит изглеждаше разярена и промълви нещо на колега, след като Холмс зададе въпроса си.

Официалният акаунт на Белия дом в социалните мрежи и свързаните с него профили се нахвърлиха върху Холмс след това.

"Някой ден децата ви ще попаднат на този ваш отвратителен и нехуманен въпрос. Ще изпитат погнуса и срам, че имат родител, който е толкова безсърдечен и отмъстителен. Това е доста обезпокоително“, гласеше съобщение от официалния акаунт "Rapid Response 47“.

Белият дом нарече Холмс "позорно и унизително петно ​​върху професията, която уж упражнява“.

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Холмс е старши кореспондент на CNN в Белия дом, където работи от повече от 14 години. 

Отношенията на Тръмп с Харп

Отношенията на Тръмп с Натали Харп отново попаднаха в центъра на вниманието, след като той реши да спаси нея, а не собствените си министри, на фона на заплаха за убийство от страна на Иран след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец.

Харп беше сред малцината сътрудници, включително бившия носач на стикове за голф на Тръмп, Дан Скавино, които се прехвърлиха в неговия самолет на пистата в Анкара.
Израелското разузнаване бе предупредило за предстояща иранска атака срещу Air Force One. Държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент останаха на борда на самолета заедно с десетки журналисти.

Харп е неотлъчно до президента и той ѝ гласува доверие да записва публикациите му в социалната мрежа Truth Social - съобщения, които влияят на пазарите и чрез които той често оповестява важни решения, като например удари срещу Иран или налагане на мита върху стоки от чужбина.

Веднъж тя тичаше след голф количката му, докато той играеше в Шотландия, за да го държи в течение с най-новите заглавия в медиите.

Източници споделят, че Харп е "свързващото звено“ за Тръмп, като някои отбелязват, че тя има по-голям достъп до него дори от началника на кабинета му Сузи Уайлс.

Харп стана известна с думите "Ти си всичко, което има значение за мен“, написани в писмо до Тръмп, публикувано от NYT през 2024 година.

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