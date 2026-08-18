Тръмп ще даде 5.6 млн. долара на "лудата жена" за сексуално посегателство

Върховният съд на САЩ отхвърли днес последното обжалване от страна на президента Доналд Тръмп на присъдата му, наложена от граждански съд, да плати 5,6 млн. долара на писателката Елизабет Джийн Каръл, която го обвини в сексуални посегателства, а след това и в клевета, предаде Франс прес.

Както и през юни, когато отхвърли предишното обжалване на Тръмп, съдът отново не предостави конкретни мотиви за решението си, отбелязва АФП.

През юли американският президент плати на Елизабет Джийн Каръл 5,6 милиона долара - сумата, която съдът ѝ присъди през 2023 г. по гражданското ѝ дело за сексуално посегателство и последвала клевета, предаде бТВ.

По този случай бившата журналистка и анализаторка, която в момента е на 82 г., обвини Тръмп, че е проявил агресия към нея в пробна в универсален магазин в Ню Йорк през 1996 г.

Когато тези обвинения добиха публичност в книга, публикувана през 2019 г.,

милиардерът я нарече “луда жена”, която си е измислила “фалшива история”.

В отделно дело за клевета в Ню Йорк Тръмп беше осъден да плати 83,3 милиона долара на Каръл - решение, което беше потвърдено след обжалване.

Въпреки това изпълнението на решението остава спряно в очакване на решението на Върховния съд по потенциална молба за преразглеждане.

В знаково решение от 2024 г. Върховният съд постанови, че бившите президенти имат пълен имунитет от наказателно преследване за действия, предприети по време на изпълнение на длъжността им, които са били в рамките на основните им конституционни правомощия като президенти. Делата, подобни на случая „Каръл“, са граждански дела, посочва АФП.