В Гърция глобяват до 1500 евро за "пазене" на паркоместа с конуси и табели, съобщава In.gr. Липсата на паркоместа и гръцката изобретателност са подтикнали много шофьори към самоволно заемане на обществено пространство, като поставят табели или други предмети (като конуси, столове или дори саксии) пред домове и търговски обекти.

Целта е да си запазят място за паркиране за момента, когато им потрябва, без да се интересуват от често продължителното търсене на други шофьори.

Въпреки това, Пътният кодекс е ясен, като подчертава, че пътят пред къща или търговски обект не представлява частно паркомясто, освен ако не е налице съответно разрешение от компетентните органи.

Самоволното поставяне на табели или други предмети, които заемат паркоместа, може да доведе до административни санкции. Особено строги са мерките, когато се поставят табели, които приличат на официална сигнализация и могат да заблудят шофьорите или да повлияят на пътната безопасност.

В такива случаи глобите могат да достигнат до 1 500 евро, а в зависимост от нарушението може да има и наказателни последствия.

Съответно, произволното заемане на пътната настилка с предмети с цел да се попречи на паркирането на други превозни средства също може да доведе до глоба, в зависимост от нарушението и обстоятелствата.

Кога е разрешена забраната за паркиране

Поставянето на официална сигнализация за забрана на паркирането не може да се извършва произволно от частни лица.

В случаи като влизане и излизане от законен гараж или частен паркинг се изисква предвидената процедура и одобрение от компетентните служби на общината.

Без това разрешение табела "Забранено е паркирането", поставена от частно лице, не създава никакво законно право за изключително ползване на мястото.

Фактът, че някой използва ежедневно място за паркиране пред дома си, не означава, че то му принадлежи. Обществените пътища и местата за паркиране представляват обществено пространство и не могат да бъдат запазвани произволно.

Компетентните служби могат да премахват незаконно поставените препятствия и да установят съответните нарушения.

В случай на произволно заемане на обществено пространство гражданите могат да се обърнат към Общинската полиция на своята община или към компетентните полицейски органи, за да бъде регистриран и проверен инцидентът.