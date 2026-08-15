Куче на плажа: Къде е разрешено и къде може да ви глобят в Гърция

За много собственици на кучета лятната екскурзия до морето не е пълна без техния четирикрак приятел. Преди да заведете домашния си любимец на плажа в Гърция обаче, трябва да знаете някои правила, тъй като законът предвижда различни условия в зависимост от вида на крайбрежието, пише гръцкото издание To Vima.

Елени Арванити, правен съветник в Специалния секретариат на Министерството на вътрешните работи, и Петрос Мицакос, треньор на кучета, дадоха полезни отговори, обхващащи всичко, което собствениците на домашни любимци трябва да знаят.

Закон 4830/21 позволява на собствениците на домашни любимци достъп до неорганизирани плажове, при условие че те наблюдават животните си. Когато домашният любимец е извън водата, той трябва да бъде под контрол по разумен начин – или без повод в непосредствена близост до собственика, или на повод, или в преносима клетка. Собствениците трябва да спазват правилата за хигиена и хуманно отношение към животните, докато са на плажа.

"На първо място, животното ми трябва да е на сянка, да има хладна вода и не трябва да го излагам на жегата. Ако направи мръсотия, съм длъжен да почистя след него, точно както бих направил по време на разходка", каза Арванити пред ANT1. "Собствениците на домашни любимци трябва да носят със себе си законните документи на животното, а именно регистрацията на микрочипа и цифровия паспорт на домашния любимец. „На неорганизираните плажове животното може свободно да влиза в морето. Извън водата то трябва да бъде под контрол. Законът не предвижда задължително използване на повод, когато сте във водата, но всеки собственик познава специфичните характеристики на своето животно – дали е едро или с висока енергия. Това е, което законът предвижда. Освен това собственик, който не спазва разпоредбите, ще понесе правните последствия", добави тя.

На организираните плажове и тези със статут "Син флаг" не се допускат домашни любимци, с изключение на терапевтични и помощни кучета. Арванити уточни обаче, че операторът на плажа може да реши да разреши достъпа. Това означава, че на входа трябва да има ясна сигнализация, посочваща, че домашните любимци са разрешени.

Свързани статии Гърция засилва контрола по плажовете: Дронове следят за незаконни чадъри и ограничен достъп

Треньорът на кучета Петрос Мицакос каза, че често възникват проблеми между собствениците на домашни любимци в обществените пространства.

"Не всички собственици на домашни любимци са еднакво отговорни, затова често виждаме кучета без повод в парковете или на плажовете. В резултат на това животното може да притеснява други хора или самото то да се окаже в опасна ситуация. Всеки собственик трябва да прояви отговорност и да се увери, че присъствието на домашния му любимец не засяга или не излага на опасност хората около него. От своя страна, всички останали трябва да разберат, че кучетата също имат права."

Правила за безопасност за кучета на плажа

Защита от слънцето: Дръжте кучето си на сенчесто място. Най-добре е да посещавате плажа през по-хладните часове на деня – сутрин или късно следобед – и да избягвате интензивната жега по обяд.

Умерена активност: Упражненията трябва да са умерени, без да се преуморява животното или да се държи постоянно в движение.

Внимавайте с пясъка: Преди да пуснете кучето си да се разхожда по плажа, проверете температурата на пясъка, за да не си изгори лапите.

За допълнителна защита от жегата собствениците могат да използват и охлаждащи нашийници, както и специални подложки за пясъка. Ако възникне спор или инцидент, свързан с домашен любимец, хората могат да се обърнат към полицията за разрешаването му.