Израелска компания се готви за първо в света имплантиране на изкуствен гръбначен мозък

Израелска биотехнологична компания започна подготовка за процедура, която може да се превърне в първото в света имплантиране на изкуствено създаден гръбначен мозък на човек, парализиран вследствие на увреждане на гръбначния мозък, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Базираната в Нес Циона компания „Матрицелф“ (Matricelf) подписа споразумение за сътрудничество с Медицинския център за рехабилитация "Льовенщайн“ (Loewenstein Rehabilitation Medical Center), част от здравната организация "Клалит“ (Clalit Health Services), за идентифициране и оценяване на потенциални пациенти и започване на събирането на кръвни проби, необходими за производството на персонализирани неврални импланти.

Технологията на "Матрицелф“ е разработена в лабораторията на проф. Тал Двир в Центъра за регенеративна медицина "Сагол“ (Sagol Center for Regenerative Medicine) към Телавивския университет. Двир е и главен научен директор на компанията. Компанията разработва биологични неврални импланти, предназначени да заменят увредената тъкан на гръбначния мозък и потенциално да възстановят двигателните функции.

Уврежданията на гръбначния мозък засягат милиони хора по света, като травматичните увреждания често са резултат от пътнотранспортни произшествия, падания, спортни травми и прояви на насилие. В зависимост от мястото и тежестта на увреждането пациентите може да получат частична или пълна парализа.

Съгласно споразумението "Льовенщайн“ ще отговаря за клиничните аспекти на сътрудничеството, включително за определянето на подходящи кандидати и оценката на тяхното медицинско състояние и състоянието им от гледна точка на рехабилитацията. Пациентите, които се съгласят да участват, ще предоставят кръвни проби, които ще бъдат използвани за създаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки, или iPSC. Това са клетки от възрастен организъм, които са препрограмирани в стволови клетки, способни да се развиват в други видове клетки.

Индуцираните плурипотентни стволови клетки ще формират клетъчния компонент на автоложен неврален имплант, тоест имплант, произведен специално за всеки пациент чрез използване на собствените му клетки. Според „Матрицелф“ използването на собствен биологичен материал на пациента има за цел да намали риска от отхвърляне и да подобри интегрирането на импланта в организма.

Производството на персонализираните импланти отнема няколко месеца. От „Матрицелф“ заявиха, че започването на процеса по събиране на кръвни проби още сега ще позволи подготовката по производствените, научните и регулаторните аспекти да протича паралелно.

Персонализирани неврални импланти

Ако процесът напредва по план, според оценките на компанията процедурата може да бъде извършена през първата половина на 2027 г. Очаква се първата процедура по имплантиране да се състои в Медицинския център „Шеба“ (Sheba Medical Center) в Рамат Ган.

„Матрицелф“ описва технологията като биологична „резервна част“ за увредена тъкан на гръбначния мозък. Изследователите се надяват, че след имплантирането ѝ на мястото на увреждането тя би могла да спомогне за възстановяването на неврологичните функции и да даде възможност на хора с парализа отново да се изправят и да ходят.

Сътрудничеството и процесът по подбор на пациенти обаче не представляват одобрение за провеждане на клинично изпитване или за имплантиране при хора. Всяко подобно лечение ще изисква научно и регулаторно одобрение от Министерството на здравеопазването на Израел.

Д-р Даян Михаели, заместник-директор на Отделението „Оренщайн“ за рехабилитация при увреждания на гръбначния мозък към „Льовенщайн“, заяви, че партньорството съчетава клиничния опит на „Льовенщайн“ с изследванията в областта на регенеративната медицина „с надеждата, че в бъдеще ще бъде възможно да се предложат нови възможности за лечение на хора, живеещи с парализа вследствие на увреждане на гръбначния мозък“.

„Матрицелф“ посочва, че процедурата може да се превърне в първото в света имплантиране от този вид.