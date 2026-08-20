Кризата на политическата легитимност: Федоров, Зеленски и дилемата на изборите в Украйна

През последния месец Михайло Федоров заемаше необичайно благоприятна позиция в украинската политика. Внезапното му уволнение като министър на отбраната през юли изглеждаше трудно за оправдание по време на екзистенциална война. Хиляди се присъединиха към протести, изискващи връщането му на поста, а анкетите показаха, че 72% от украинците са против уволнението му.

Фьодоров сега се възползва от тази обществена симпатия, за да направи изключителна политическа намеса. Тъй като руските балистични ракети продължават да удрят украински градове и се задава нова мащабна руска мобилизация, той призова Украйна да намери начин да проведе избори по време на продължителна война, пише TVP World.

"Демокрацията не може да бъде заложник на Русия", каза той в деветминутно видео, в което също обвини държавата в корупция, непрозрачен процес на вземане на решения и дори "системна криза на управлението". Това беше първото подобно искане от видна украинска политическа фигура след пълномащабното нахлуване. То шокира дори някои от поддръжниците на Федоров, който не предложи обяснение как войници, бежанци, окупирани общности и градове под бомбардировки биха могли да участват равностойно.

Федоров навлиза в президентската политика

Федоров идентифицира сериозен проблем. Украинският закон забранява президентските, парламентарните и местните избори, докато военното положение е в сила. Конституцията позволява на Зеленски да продължи да упражнява президентските правомощия, докато избран наследник не встъпи в длъжност, така че неговата правна легитимност е гарантирана. Политическата легитимност е по-малко стабилна. Тя зависи от поддържането на общественото доверие и това доверие постепенно отслабва, когато избирателите не могат да подновят или отменят мандата на правителството. При липса на гарантиран край на войната, изключителното удължаване на продължителността на войната може да се превърне в нормално политическо състояние на нещата в Украйна.

По-широкото послание на Федоров звучеше и като предизборна програма. Той разкритикува корупцията, назначенията, основани на лична лоялност, и политическата система, която, по неговите думи, "се страхува от промяна". Той твърди, че украинците не могат да живеят безкрайно, без да разбират как се вземат важни решения.

Активисти протестираха срещу уволнението на Федоров, превръщайки разместването на правителството в първото голямо предизвикателство за неговата политическа власт. Тази намеса се подготвяше от месеци. "Украинска правда" съобщи през юни, че Федоров е наел политически стратези и специалисти по комуникациите, първоначално събрани, за да съживят партията "Слуга на народа" на Зеленски. Той твърдял, че експертите са му били необходими, за да комуникира трудните военни реформи. Президентската канцелария обаче подозирала, че той изгражда свой собствен политически проект. Реакцията на неговия електорален апел показва, че е прекрачил политическа граница във военно време.

Анонимен източник от президентската канцелария каза пред LIGA.net:

"Нека се организират избори между балистични ракети. Какво друго може да се каже?"

Видна политическа фигура в Киев, която преди това е подкрепяла Федоров, каза пред Кристофър Милър от Financial Times, че той "бърза, защото хората може да го забравят след година". Същият източник каза, че изборите по време на война ще "погребат страната".

Политическите сметки на Федоров са разбираеми. Уволнението му за кратко предизвика огромни обществени симпатии. Призивът за демократично обновление му позволява да запази този момент жив.

Но украинците все още искат да чакат

Въпреки това, дори когато популярността на Федоров нараства и недоверието към правителството се задълбочава, украинците остават изключително неохотни да гласуват, докато войната продължава. Неотдавнашно проучване на Международния институт по социология в Киев показа, че доверието в Зеленски е спаднало от 58% през април до 55% в началото на август. Недоверието се е увеличило от 36% на 40%. Това представлява спад в политическия авторитет, макар че далеч не е срив в обществената подкрепа.

Само 15% от украинците обаче подкрепиха провеждането на избори преди прекратяване на военните действия. Други 23% биха ги приели след прекратяване на огъня и надеждни гаранции за сигурност, докато 57% искаха да изчакат окончателно мирно споразумение.

Дори сред тези, които бяха склонни да не се доверяват на Зеленски, само 17% искаха избори по време на активни военни действия. Много украинци изглежда искат правителството да бъде коригирано сега и оценявано по-късно.

Украйна проведе последните президентски избори през 2019 г., преди инвазията да разпръсне милиони избиратели из Украйна, Европа и окупираните територии.

Изборите биха могли да доведат до по-слаб мандат.

Проблемът с речта на Федоров беше, че той призна във видеото си огромните практически трудности, но не обясни как те могат да бъдат преодолени. Войници, бежанци, разселени граждани, фронтови общности и хора, живеещи под окупация, биха се сблъскали с неравностойни възможности за участие.

Централната избирателна комисия изчислява, че около осем милиона украинци са в чужбина. Избирателните секции в чужбина могат да обработят около 250 000 избиратели за един ден. Милиони разселени граждани са регистрирани на адреси, на които вече не живеят, като същевременно се организира тайно и доброволно гласуване за хората по фронтовата линия.

Олга Онух и Лукан Уей предупреждават в Journal of Democracy, че процентът на избирателна активност "не само ще бъде нисък, но и систематично ще недостатъчно представя онези украинци, които са най-пряко засегнати от войната".

Федоров не предложи изрично онлайн гласуване, въпреки тясната си връзка с "Дия" - държавното приложение за смартфони на Украйна за цифрови документи и обществени услуги. Това решение би изглеждало изкушаващо, особено за бежанци и войници. Централната избирателна комисия вече отхвърли онлайн и пощенското гласуване поради кибератаки, принуда и трудността да се гарантира тайната на гласуването. Нейният председател, Олег Диденко, ги нарече "най-уязвимите форми на дискредитация".

Кампанията в сянка

Междувременно украинският електорален пейзаж вече започва да се оформя. Проучване от юли на Rating Group за първия тур постави Зеленски на първо място с 22,3%, следван от бившия военен командир Валери Залужни с 14,9%, Федоров с 13,4% и началника на кабинета на президента Кирил Буданов със 7,2%.

Други проучвания показват, че и тримата кандидати биха могли да победят Зеленски на хипотетичен втори тур.

Тези данни трябва да се тълкуват с голямо внимание, особено след като граждани в чужбина и тези в окупирани територии липсват в повечето проучвания. Те обаче показват, че Зеленски е изправен пред сериозна конкуренция от фигури, чийто авторитет е създаден или засилен от войната.

Федоров може да е действал твърде бързо и предупреждението му остава по-убедително от предложеното решение. Както обаче заявиха анализаторите Аркадий Мошес и Рихор Нижникау от Финландския институт за международни отношения, "предизвикателствата пред провеждането на избори в страна във война са значителни, но отлагането им за неопределено време също е рисковано."

Украйна може да започне да разрешава тази дилема, преди гласуването да стане възможно. Тя би могла да се споразумее за прага за сигурност, избирателните правила и периода на подготовка, които биха задействали връщане към урните. Централната избирателна комисия предложи да се позволи шест месеца след края на военното положение, преди да започне официалният 90-дневен процес на президентски избори. Дотогава електоралната политика ще продължи да се развива по-бързо от избирателните условия.