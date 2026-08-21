Скандал в Полша заради "закона за шарлатаните"

Президентът на Полша Карол Навроцки обяви, че ще отнесе до Конституционния съд правителствено изменение на закон, насочено към псевдомедицинските практики, като изрази опасения, че това неволно може да смаже легитимния бизнес, предаде полската национална новинарска агенция ПАП.

Законодателството, известно като Lex Charlatan (Закон за шарлатаните - от латински език), цели да предостави на омбудсмана по правата на пациентите

разширени правомощия за забрана на псевдомедицински практики.

Въпреки че Навроцки призна във видео обръщение, че целта на законопроекта е оправдана, според него предложените регулаторни механизми за прилагане нарушават конституционните граници, предава БТА.

„Правителството е поставило заедно под един етикет „шарлатани“ опасни, застрашаващи здравето луди, заедно с хиляди полски фирми и лица, занимаващи се с билкарство, здравословно хранене или допълваща медицина“, каза Навроцки.

Правителственият законопроект предлага строга забрана на псевдомедицинските практики. Той ги определя като предоставяне на здравни услуги от немедицински специалисти, които носят риск от телесни повреди, увреждане на здравето или смърт. Той също така забранява диагностичните или

лечебните методи, които подвеждат пациентите

да вярват, че това са потвърдени медицински процедури. Ограниченията са насочени по-специално към алтернативната медицина или диагностика на непълнолетни, онкологични пациенти, болни с тежки нелечими заболявания и психиатрични разстройства.

Навроцки обаче изрази загриженост за строгостта на механизмите за прилагане на законопроекта. Той предупреди, че допускането на санкции и затварянето на предприятия преди окончателно съдебно решение лишава гражданите от справедлив процес и може да доведе до фалит на предприемачите преди делото им да бъде разгледано. Освен това Навроцки критикува закона, че позволява на едно единствено длъжностно лице произволно да определя що е медицинска дезинформация без независим експертен съвет, нарушавайки конституционните защити за икономическата свобода.

Решението на Навроцки да отнесе законопроекта до Конституционния съд

предизвика незабавно осъждане от страна на премиера Доналд Туск.

„Трудно е да се повярва, но Карол Навроцки блокира закон, предназначен за защита на пациентите от измамници, изнудване и опасни, непроверени терапии. Вместо да застане на страната на болните, той застана на страната на шарлатаните“, написа Туск в социалната платформа Екс.

Междувременно Навроцки обяви и поправка в Наказателния кодекс, която прехвърля правомощията за прилагане на закона към съдебната власт чрез създаване на ново престъпление: подбуждане към опасни решения, свързани със здравето.

Съгласно предложението на Навроцки убеждаването на пациент да се откаже от предписаното лечение или да възприеме вредни алтернативни практики ще се

наказва с до три години затвор, като наказанието се увеличава до пет години,

ако пациентът се съобрази с него, и с до десет години за тежко увреждане на здравето, заяви говорителят на президента Рафал Лескевич пред репортери във Варшава.

Ако пациентът почине, извършителят е изправен пред две до петнадесет години затвор, добави той.

Лескевич заяви, че президентският законопроект ще бъде внесен по ускорена процедура в Сейма (долната камара на парламента) на Полша и цели да защитава гражданските свободи, като изрично изключва криминализирането на личните мнения или научните дебати.