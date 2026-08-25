В 80% от Русия няма бензин 95

Към 24 август бензин АИ-95 е бил наличен само на 22% от руските бензиностанции, пише Infotek, позовавайки се на данни от услугата Benzonaut.

Най-добра ситуация за този вид бензин е била в Санкт Петербург (АИ-95 е бил наличен на 42% от бензиностанциите), Татарстан (41%) и Орловска област (36%). Най-лошата ситуация е била в анексирания Севастопол (1%) и останалата част от Крим (2%), както и в Сахалинска област, където АИ-95 е бил наличен на 3% от бензиностанциите.

В Москва към сутринта на 24 август АИ-95 е бил наличен само на 161 от 786 работещи бензиностанции, или 20%. Според службата, делът на бензиностанциите, предлагащи тази марка в Москва, е останал практически непроменен през последните 24 часа.

Нова вълна на горивната криза започна в Русия през август. Много региони на страната, включително Москва и Санкт Петербург, изпитват недостиг на гориво, докато цените на бензина и дизела се покачват.