Гориво няма, руснаците се оплакват, Москва налага цензура (ВИДЕО)

Владимир Путин вероятно е изпитал облекчение, когато по време на посещението си в Новосибирск е видял група възторжени деца пред бензиностанция, а не опашка от разгневени шофьори.

Той наредил на кортежа си да спре и поздрави ликуващото множество, което го е чакало два часа. Сценката е разиграна като внимателно планирана пиар акция, която е в рязък контраст на истинските събития.

Зад усмихнатите детски лица обаче се е криела реалността, с която руснаците се сблъскват всеки ден: празна бензиностанция с изключено информационно табло за цените.

Малко повече от седмица след визитата му, завърналата се горивна криза в Русия вече е все по-трудна за прикриване.

В много региони в страната километричните опашки от автомобили вече са ежедневие - шофьорите се придвижват мъчително бавно към колонките. Руснаци се оплакват от часове чакане за гориво, само за да установят накрая, че... то е свършило.

Ситуацията напомня за пика на недостига на гориво през юли, когато шофьори в някои региони съобщаваха, че чакат повече от 30 часа, за да заредят резервоарите си.

⚡️ Tens of thousands are fleeing Russia A record 20,000 people crossed the legendary border checkpoint with Georgia in just 24 hours. At Verkhny Lars, queues stretched to two and a half hours, forcing border guards to urgently reinforce their shifts and call in extra personnel… pic.twitter.com/tjQ43GLDFA — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Заплахи, глоби, арести

Този път обаче, след втората вълна от украински атаки срещу петролни рафинерии, Путин потиска недоволството на обикновените руснаци. Сега те са заплашени от глоби и арест, ако се осмелят да се оплачат от липсата на гориво.

Тази седмица полицията задържа петима жители на Волгоград, Югозападна Русия, след като те записаха видеообръщение към Александър Бастрикин, ръководителя на Следствения комитет на Русия, относно недостига на гориво в града.

Полицията определи инициативата, в която се настояваше Бастрикин да разгледа сигналите, че длъжностни лица зареждат автомобилите си с горивни карти, докато обикновените граждани не могат да намерят бензин като "неразрешено публично събиране“, което позволи на органите на реда да задържат и глобят участниците.

Адвокат Алексей Севастиянов беше осъден на пет дни арест за предполагаема съпротива срещу полицията.

"Смятам, че е просто абсурдно да се сплашват хората с твърдението, че за записването на видеообръщение е необходимо одобрение от някаква администрация", каза той пред базираната във Волгоград медия V1.ru.

⛽️ Gasoline is available at only 28% of Russian gas stations: a second wave of the fuel crisis is hitting Russia Long lines have formed at gas stations in Moscow and other regions, while some types of gasoline have disappeared entirely at certain stations. pic.twitter.com/vUvICck1Ij — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026

Междувременно в град Перм Лев Самоловских беше глобен с 10 000 рубли, след като се опита да организира протестен митинг срещу недостига на гориво. Той беше публикувал информация за планираната демонстрация в канал в Telegram с 44 абонати.

Продължителните проблеми с горивата обхванаха страната, след като в края на 2025 г. Киев започна да засилва целенасочените си атаки срещу руската енергийна инфраструктура, но усилията през последните месеци да бъдат ударени най-важните за Кремъл петролни рафинерии доведоха ситуацията до критична точка.

Wrestling in a gas station queue in Nizhny Novgorod, Russia. As the fuel crisis worsens, fights like this are increasingly sparked by drivers trying to cut the queue or take more gasoline than the imposed limits allow. https://t.co/IXyFvjghFJ pic.twitter.com/Xp8cAkvR3W — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 19, 2026

Недостигът на гориво започна да се задълбочава в цяла Русия в края на май, а до началото на юли обхвана най-малко 78 от общо 83-те руски региона – по данни от изчисления на независимата медия "Новая газета Европа“.

Засегнати са около 50 милиона души. През юли страната е преработила 3,6 милиона барела суров петрол на ден - най-ниското ниво от май 2000 г. насам и с около една трета под средното за сезона равнище.

След като украинските атаки се насочиха към складовете на Wildberries, а Русия забрани износа на бензин и дизел до януари догодина, ситуацията започна да се стабилизира, като някои региони отмениха или смекчиха ограниченията върху продажбите.

Запаси, понижени стандарти

Москва също така започна дискретно да изкупува запаси от бензин от индийски рафинерии, за да допълни вътрешните си доставки, и в началото на август понижи стандартите за производство на горива от "Евро-5“ към "Евро-2“, "Евро-3“ и "Евро-4“.

Горивото по стандарта "Евро-2“ беше забранено в страната от 2013 г., но използването му бе разрешено от министъра на енергетиката като "антикризисна мярка за постигане на баланс между стандартите за качество на горивото и наличността за потребителите“.

Тъй като тези горива с по-ниски стандарти съдържат повече замърсители, които могат да повредят двигателите на съвременните автомобили, мярката доведе до спад в желанието на руснаците да зареждат.

Миналия месец руският вицепремиер Александър Новак обяви, че мерките са довели до "частична стабилизация“ на пазара.

Въпреки това, този период на затишие изглежда е бил краткотраен.

Украинските атаки се възобновиха с нова сила. От началото на август дроновете на страната са поразили близо една трета от големите руски петролни рафинерии. В сряда те подпалиха рафинерия в Уфа, в република Башкортостан - важен център за преработка на петрол.

Кремъл също така беше принуден да спре работата на голяма рафинерия в град Орск, разположен на около 1470 км югоизточно от Москва, след украински удар миналата седмица. Според властите ремонтните дейности може да отнемат до шест месеца.

Към 16 август бензин и дизел са се предлагали в едва 28% от руските бензиностанции, докато седмица по-рано този дял е бил 41%, съобщи тази седмица прокремълският вестник "Известия“. Резкият спад принуди властите в най-малко 10 региона да въведат отново ограничения върху продажбите на автомобилно гориво.

Александър Коляндр, директор в Eurasia Group и експерт по руската икономика, заяви, че цените на бензина продължават да се понижават, което подсказва, че кризата е достигнала своя "пик“, но отбеляза, че властите разчитат на "временни“ мерки за облекчаване на напрежението.

"Властите успяха да стабилизират [ситуацията]. Доколкото ми е известно, това беше постигнато чрез комбинация от пускане в експлоатация на рафинерии, използване на стратегически резерви и известен внос“, каза той пред The Telegraph.

QR-кодове, ограничения, забрана

В поне шест региона властите въведоха отново система за продажба на принципа "нечетно-четно“: шофьорите с регистрационни табели, започващи с нечетна цифра, могат да купуват бензин само на дати с нечетни числа, докато за тези с четни цифри важат дните с четни числа.

В други региони бяха въведени система с QR-кодове, ограничения на количеството за покупка и забрана за пълнене на преносими съдове.

В сряда Москва и околният регион също бяха принудени да възстановят ограниченията върху покупката на гориво, като лимитираха продажбите до 50-60 литра на превозно средство, въпреки факта, че преди това горивото беше пренасочено към столицата от региони с по-големи наличности.