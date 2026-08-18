По-малко от една трета от руските бензиностанции разполагат с гориво

Към 16 август бензин и дизел има само в 28% от руските бензиностанции, включени в базата данни на приложението GdeBenz, според проправителствения вестник "Известия", който е анализирал данните на услугата.

Седмица по-рано, според GdeBenz, гориво е било налично на 41% от бензиностанциите. През последната седмица наличността на бензин и дизел е намаляла във Волгоградска, Челябинска, Оренбургска, Воронежска, Самарска, Пензенска, Саратовска, Липецка, Ростовска област и Татарстан.

През последната седмица властите в поне осем руски региона съобщиха за проблеми на бензиностанциите, включително недостиг на гориво и опашки, според агенцията. Медии и потребители в социалните мрежи съобщиха за недостиг на гориво в още 13 региона.

На 17 август кореспондентите на "Известия" провериха наличността на гориво на 21 бензиностанции в Москва и Московска област: 92-октанов бензин е бил наличен на седем станции, 95-октанов бензин на шест, а 98-октанов бензин само на пет.

"Дори дизелът не се среща навсякъде", отбеляза проправителственият вестник.

Кореспондент на RBC посети десет бензиностанции в Москва и само две работеха

От своя страна, руският министър на енергетиката Сергей Цивилев заяви на 18 август, че бензин и дизелово гориво се предлагат на руските бензиностанции. Той също така призна, че на бензиностанциите се образуват опашки. Той добави, че правителството "работи активно за разрешаването на този проблем".

Една от причините за горивната криза в Русия са атаките на Украйна срещу руски петролни компании.

Първата вълна на кризата продължи от края на май. В цялата страна бяха наложени ограничения за горивата, принуждавайки жителите да чакат на опашки с часове на бензиностанциите. До средата на юли ограниченията започнаха постепенно да се облекчават.

Нова вълна на горивната криза започна през август, когато украински дронове отново започнаха да атакуват петролни рафинерии.