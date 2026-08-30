Пиян 24-годишен младеж открадна самолет "Чесна" в Унгария и летя над атомна електроцентрала

В Унгария млад мъж отвлече самолет "Чесна" и навлезе с него в забраненото въздушно пространство над атомната централа "Пакш".

Откраднат Cessna 172 предизвика бърза реакция от изтребители JAS 39 Gripen на унгарските военновъздушни сили, след като влетя в ограничено въздушно пространство близо до атомната електроцентрала"Пакш".

Самолетът е бил откраднат от летище "Калоча". Военен радар е засякал машината почти веднага, което накарало властите за противовъздушна отбрана да изпратят два изтребителя JAS 39 Gripen от авиобазата "Кечкемет".

Самолетът летял директно към атомната електроцентрала Пакш, нарушавайки забранената зона LHP1 Paks - обозначена ограничена зона, обхващаща радиус от 3 км от земята до FL195 (5950 м).

Според местни медии, самолетът е извършила маневри директно над ядреното съоръжение, докато е бил под наблюдение.

Минути след като самолетът е бил прихванат от изтребителите, полетът му приключил. "Чесна"-та е кацнала принудително на поле близо до Гержен в окръг Толна, като грубото приземяване е оставило щети по машината.

Изтребителите "Грипен" са поддържали наблюдение отгоре, за да насочат наземните сили и спасителен хеликоптер. Няма информация за пострадали.

Наземните екипи са обезопасили мястото на инцидента и са арестували пилота. Властите са отбелязали, че заподозреният е проявил объркано поведение на мястото на инцидента, като местните съобщения сочат евентуална употреба на алкохол.

Твърди се, че младежът няма пилотски лиценз и не е летял със самолет преди това. След като е кацнал на в слънчогледовото поле, той се опитал да открадне кола, която дошла да помогне.

В момента унгарската полиция разследва нарушението на сигурността на летище Калоча и мотивите на пилота.

Властите увериха, че по време на инцидента атомната централа не е била изложена на риск.