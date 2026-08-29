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Пресслужбата на Радев: Гражданите не са възпрепятствани да разговарят с него

Снимките ясно показват, че премиерът общува с хората свободно

29.08.2026 | 12:40 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба пусна официално съобщение, в което отрича тези твърдения.

“При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности”, се казва още в съобщението на правителствената пресслужба.

В съобщението се казва още:

“От видеокадрите е видно, че  самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

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Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля”.

 

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Тагове:

Румен Радев Струмяни граждани правителствена пресслужба арести Гергана Петрова
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