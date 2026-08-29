300 000 гърци без право на пенсия заради дългове: някои отказват да получават парите си

Изненадващ брой хора, включително фрийлансъри, бизнесмени и фермери, които дължат просрочени вноски към системата за социално осигуряване в Гърция, са избрали да не сключват споразумения за изплащане на дълговете си и да получат право да получават пенсиите си, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Условие за постепенното погасяване на дълговете е длъжниците да се откажат от правото си на банкова тайна и да отворят сметките си за проверка. Длъжник, който дължи повече от 30 000 евро, трябва да изплати излишната сума, преди да получи каквато и да е пенсия.

След това пенсията им се запорира с 60%, докато дългът се намали до 20 000 евро, след което могат да изплатят останалата сума на до 60 вноски.

Властите не знаят колко отговарящи на условията пенсионери не са в състояние да платят дълговете си; те подозират, че други не искат да отворят сметките си за проверка.

Тези, които нямат право на пенсия, са около 300 000.