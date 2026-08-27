САЩ вдигна пет самолета на "Страшния съд" във въздуха, след визитата на ЦРУ в Москва

Страховита военна активност изправи на нокти наблюдателите над САЩ. Поне пет гигантски самолета E-6 Mercury, известни като "самолетите на Страшния съд", са засечени да кръжат над западното крайбрежие и централните райони на страната. Тревожните полети започнаха броени часове след като шефът на ЦРУ Джон Ратклиф направи изненадащо посещение в Москва, предаде Телеграф.

Истинска вълна от напрежение избухна, след като военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III на американските ВВС бе забелязан да каца на международното летище "Внуково" в руската столица. Пристигането на Ратклиф в Москва се определя като изключително необичайно на фона на сегашния сблъсък между Вашингтон и Кремъл. Длъжностните лица запазват пълно мълчание и не коментират нито визитата, нито последвалата въздушна армада. Военни учения също не са обявявани.

Публичните системи за проследяване регистрираха първите маневри около 13:30 ч. източно стандартно време. Основните машини се появиха с празни или липсващи позивни в радарите. FlightRadar24 проследи опасните траектории:

AE092D кръжеше над Колорадо-Уайоминг на 24 000 фута височина със скорост 374 мили в час.

AE7D28 проряза небето над Канзас и Оклахома на 30 000 фута със 471 мили в час.

AEABAB се премести над Мисури и Арканзас на 35 000 фута височина с 541 мили в час.

AF4019 бе засечен ниско до границата на Тексас и Оклахома на едва 9500 фута и 307 мили в час.

Петият E-6 Mercury бе засечен от радарите, но идентичността му не бе потвърдена окончателно.

Въпреки че E-6B провеждат рутинни тренировки и присъствието им не означава задължително предстояща криза, съвпадението с визитата в Русия е повече от забележително.

Тези гигантски немаркирани самолети са конструирани на базата на Boeing 707 и побират до 22 души екипаж. Построени за американските ВМС между 1989 и 1992 г., техният основен девиз е "Поемете контрол и се движете". Основната им задача е да координират военния отговор от въздуха и да поддържат връзка между Националното командване и подводниците с балистични ракети в морето, ако наземните бази бъдат унищожени.

Самолетите са оборудвани с двойни теглителни кабели, служещи за антена в много нискочестотния спектър. E-6 Mercury са проектирани да издържат на унищожителен електромагнитен импулс от ядрена експлозия. За целта те използват по-стара аналогова технология, която за разлика от модерната цифрова техника не може да бъде изгорена при ядрен удар.