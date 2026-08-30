Откриха 37-годишната българка, изчезнала в Шар планина в Северна Македония

37-годишната българска гражданка, която беше обявена за изчезнала в района на Шар планина в Северна Македония, е открита жива и в добро здравословно състояние.

Това съобщи Центърът за управление при кризи (ЦУК) на Република Северна Македония.

Жената е била част от група от четирима чуждестранни граждани, които вчера са се отправили към Титов връх. Трима от тях са се върнали вечерта, но българката не е била с тях.

След подаването на сигнал е организирана издирвателна операция. В нея са се включили специални полицейски части от Скопие, служители на полицейския участък в Попова Шапка, представители на Националния парк "Шар планина" и Дирекцията за защита и спасяване от Тетово.

В операцията са използвани два дрона с термокамери и полицейски хеликоптер "Бел 21". В издирването са участвали и спасители от специалното антитерористично подразделение "Тигър".

Българската гражданка е открита в 14:50 часа в района на село Горна Лешница. По информация на ЦУК тя е в добро здравословно състояние.

Издирването е проведено под координацията на Центъра за управление при кризи и с участието на различни спасителни и полицейски служби.