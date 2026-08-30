Борисов: Йотова надигра всички политици, когато самостоятелно обяви кандидатурата си за президент

"Г-жа Йотова надигра всички политици, когато отиде в "Панорама" и си обяви самостоятелно кандидатурата за президент.

Андрей Гюров също ще бъде представен чрез инициативен комитет и тепърва предстои да търси подкрепа.

Тогава си казах: Тя е много надрасната, защото принуди "Прогресивна България" да се присламчи към нея, без да има шанс за свой собствен кандидат".

Относно кандидата за президент на ГЕРБ партийният лидер обясни, че няма да предложат някой, само за да участват в изборите, тъй като „ГЕРБ не е олимпийска организация“, и допълни, че „винаги играят само за победа“.

„Влизайки в тази кампания, ГЕРБ отново ще привлече битката“, заяви Борисов.

По отношение на машинното гласуване Борисов за пореден път отсече, че му няма доверие, защото много лесно може да се манипулират машините – нещо, което по думите му бил казал и Илон Мъск.

ГЕРБ приключва периода на политическите компромиси и влиза в следващата битка със заявка да бъде себе си и да се бори единствено за победа, заяви Борисов. Той призна, че коалициите с идеологически противници са донесли политически щети, но са били наложени от обстоятелствата и поредицата от избори.

„Създадох ГЕРБ, за да се бие с БСП. Влязохме в коалиция с леви партии, но това беше след поредица от избори. Понесохме щети, извлякохме поуки. Сега трябва да бъдем себе си, такива, каквито сме били винаги“, заяви Борисов.

По думите му тези компромиси са били направени заради конкретна държавническа цел – да бъде използван последният възможен прозорец за влизането на България в еврозоната и Шенген. Борисов подчерта ролята на кабинета „Желязков“ и усилията на премиера Росен Желязков за постигането на тази цел.

Сега обаче курсът се променя.

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация. „ГЕРБ не е олимпийска организация и комитет. Ще участваме там, където ще станем първи“, заяви лидерът на партията.

Той подчерта, че партията вече е изпълнила поетите ангажименти и е платила политическата цена за направените компромиси. Оттук нататък задачата е друга – ГЕРБ да обясни на хората защо е вземал определени решения, какво е постигнал и с кого ще продължи напред.

Борисов очерта и промяна вътре в самата партия. На следващия конгрес, по думите му, все по-малко ще говорят той и Томислав Дончев, а все повече думата ще имат младите лица на ГЕРБ.

Той посочи Георг Георгиев и Жечо Станков като представители на поколението, което трябва да поеме по-голяма отговорност, и даде за пример Делян Добрев, който е влязъл в политиката млад и вече две десетилетия работи в партията.

ГЕРБ приключва с ролята на партия, която прави компромиси, за да осигури политическа стабилност, и се връща към ролята на партия, която иска да печели.

След години на коалиции с идеологически противници Борисов иска ГЕРБ отново да бъде разпознаваем със собствената си политика, собствените си кандидати и собствените си цели.

И към новото поколение в партията Борисов отправи кратък, но категоричен сигнал: „Всички нови да се захващат.“

„Хората ни повярваха, защото бях най-добрият полицай. Както и да се опитват да го отричат днес, това са фактите. А вие се забавлявате с арестите и заглушителите. Мощно участие и показвайте най-доброто от местните структури. Хората ще сравнят, хората ще видят и ще си спомнят. ГЕРБ трябва да са себе си“, каза Борисов и пожела на всички хубава неделя и припомни, че днес играе отборът на народа Левски.