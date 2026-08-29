Су-57 на път за Казахстан: Астана ще получи руския изтребител до две години

Военновъздушните сили на Казахстан планират да получат първия си изтребител от пето поколение до две години, според съобщения от множество казахстански и руски източници, което ще отбележи важен етап в модернизацията на флота. Редица източници посочват, че поръчките за руския изтребител Су-57 от пето поколение вече са направени, след като през 2025 г. беше потвърдено, че множество държави вече са поръчали новите самолети. В момента Военновъздушните сили експлоатират изключително бойни самолети от съветски и руски произход, пише MWM.

Въпреки че повечето източници не са потвърдили типа изтребител от пето поколение, който ще бъде закупен, в момента само три такива самолета са налични за износ по целия свят, включително китайския J-35, американския F-35 и руския Су-57. Въпреки че продажбите на F-35 са малко вероятни по политически причини, отдавна се очаква J-35 да бъде водещ конкурент на руските самолети в Централна Азия. Китай постигна първите си големи продажби на изтребители в региона в началото на 2020-те години, доставяйки изтребители JF-17 Block 3 на Азербайджан и изтребители J-10C на Узбекистан, като и двата варианта заменят изтребителите МиГ-29, наследени от Съветския съюз.

Въпреки че не е потвърдено, Су-57 е вероятен вариант за Казахстан поради тесните му отбранителни връзки с Русия

и много по-високия боен потенциал на този тип самолети в сравнение с други руски бойни самолети. Казахстанските сили за противовъздушна отбрана в момента експлоатират прехващачи МиГ-31, наследени от Съветския съюз, които впоследствие бяха модернизирани до стандарта МиГ-31БМ в Русия през 2010-те години. Въоръжените сили получиха и съветски изтребители за превъзходство във въздуха Су-27 от Русия в замяна на бомбардировачи Ту-95МС, наследени от съветската епоха, и впоследствие закупиха подобрената версия на Су-27 - Су-30СМ, която в момента е гръбнакът на техния флот.

Очаква се Су-57 да замени Су-27, а евентуално по-късно и МиГ-31, във въоръжените сили на ПВО на Казахстан, осигурявайки значително подобрение на бойните способности. Поръчката би направила Казахстан втората съветска държава-наследник, която разполага с изтребители от пето поколение след Русия, и вероятния втори чуждестранен клиент за Су-57 след Алжир. Су-57 е в много отношения по-малко сложен от J-35 и F-35, но има редица предимства, включително по-ниски изисквания за поддръжка, много по-голям обхват, много по-висока степен на бойни изпитания и достъп до няколко уникални типа ракети.