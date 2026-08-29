Русия учи децата си на война: Оръжия, бойна медицина и оцеляване в училище

Учениците, които се връщат в руските училища, ще изучават военно обучение, включително въоръжение и спешна полева медицина, като част от курсовете си по гражданско образование. Преработената учебна програма изисква половината от седмичните часове по предмета "Основи на сигурността и отбраната на Родината" да бъдат посветени на основно военно обучение, обхващащо теми като доктрината за националната сигурност на Русия и обучение по оцеляване, пише Bloomberg.

Реформата в образованието е част от по-широки усилия за създаване на поток от потенциални новобранци от класната стая към армията, като в училищата се изпращат ветерани от бойното поле, които да разговарят с децата, и се насърчава патриотичното възпитание чрез програми, финансирани от държавата.

Учениците, които се връщат в руските училища следващата седмица, ще открият промяна в часовете по гражданско образование, която поставя военното обучение в центъра на уроците.

Задължителните часове за тийнейджърите включват изучаване на основните видове въоръжение, включително картечници, противотанкови оръжия и ръчни гранати, както и полева медицина при спешни случаи и обща военна дисциплина. Макар че някои от тези умения преди се преподаваха в ограничени модули в гимназията, новата версия разширява обхвата на това обучение за деца на възраст от 13 години нагоре.

Преработената учебна програма, наложена от Министерството на образованието, изисква половината от седмичните часове по предмета „Основи на сигурността и отбраната на родината“ да бъдат посветени на основно военно обучение. Това е част от постепенната милитаризация на руските училища, целяща да формира следващото поколение новобранци, докато Кремъл продължава войната в Украйна, която вече е в петата си година.

"Романтизирането на войната и насилието, съчетано с постоянен страх от външни врагове, внушава на младите хора идеята, че човешкият живот няма стойност и че да умреш за режима и президента е нещо нормално", заяви Павел Таланкин, руски учител в изгнание, който беше сърежисьор на спечелилия "Оскар" документален филм "Г-н Никой срещу Путин", фокусиран върху нарастващата военна пропаганда в неговото училище. "Ако се наложи, човек трябва да умре за родината, като вдигне знамето и тръгне към линията на огъня, без да задава въпроси."

Освен обучение по оръжия и тактики на бойното поле, основното военно обучение обхваща уроци по доктрината за националната сигурност на Русия и структурата на въоръжените сили. Учениците ще изучават също така минни и експлозивни опасности, оказване на първа помощ при бойни наранявания, излагане на химически и радиационни въздействия и остър стрес, както и обучение по оцеляване и процедури за действие в конфликтни зони.

Реформата в образованието ефективно спомага за създаването на поток от потенциални новобранци от класната стая към армията. Това се подкрепя от разполагането на ветерани от войната в Украйна в училища и детски градини, които да разговарят с децата в подкрепа на решението на президента Владимир Путин да започне пълномащабната инвазия през 2022 г.

Русия търси около 400 000 нови новобранци всяка година за войната,

която според западни оценки вече е причинила над 1,5 милиона убити и ранени в армията.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин иска ветераните от войната в Украйна да бъдат разпределени във „всяко едно училище“, за да преподават на децата предмети, свързани с военния им опит.

"Техните качества трябва да бъдат използвани в образованието на децата", заяви той пред студенти в Краснодар през септември 2025 г., като посочи собственото си съветско детство, когато ветерани от Втората световна война присъстваха в училищата.

В Съветския съюз основното военно обучение беше задължително в училищата и включваше учения с противогази, маршируване и сглобяване на пушки. Комунистическите власти представяха военната готовност като средство за възпиране на чужда агресия, за да не се повтори никога катастрофата от нацистката германска инвазия през Втората световна война, чието отблъскване струваше живота на около 27 милиона съветски граждани.

Учебният процес се влива директно в руската система за наборна военна служба, която изисква всички 18-годишни мъже да отбият едногодишна военна служба, макар че в действителност мнозина избягват или отлагат наборната служба. Въпреки че армията не може да изпраща наборници в Украйна, офицерите по набора и военните инструктори оказват натиск върху младите наборници да подпишат изгодни професионални договори още в началото на обучението си, което ги прави подходящи за изпращане на фронта.

Извън класната стая Русия възроди и модернизира младежките военни игри от съветската епоха, наречени "Зарница" (Лятна мълния). Организирани от подкрепяната от държавата младежка група "Движение на първите", децата се разпределят в отряди от по 10 души с различни военни специалности, включително командири, щурмоваци, оператори на дронове, сапьори и медици, като преминават обучение със симулации на бойни действия, използвайки оборудване за лазерни игри, VR симулатори за полет, маневри в окопи и макети на автомати.

Участието в програмата е нараснало от 800 000 деца на възраст от 7 до 17 години през 2024 г. до очакваните 2,5 милиона тази година. Младежката организация, която ръководи игрите, получава годишно финансиране от около 20 милиарда рубли (233 милиона долара) от федералния бюджет.

На момчетата от гимназията се предлага и едноседмично полево обучение в казармен стил в държавните военни центрове "Авангард" — национална мрежа, обхващаща над 70 обекта, подкрепена с десетки милиарди рубли държавно финансиране. Властите в руския Далекоизточен регион Приморие са открили специализирани летни военни лагери за 14- до 17-годишни с имена като "Щурмовак" и "Пехотинец".

Федералният бюджет на Русия е отпуснал рекордните 70 милиарда рубли тази година за „патриотично възпитание“ чрез националния проект „Младеж и деца“ – увеличение с двадесет пъти спрямо 2021 г. Междувременно броят на записалите се в официалните военни кадетски училища и специализираните програми за набиране на кадри достигна 780 000 ученици към 2025 г., в сравнение с 200 000 през 2018 г.

Всички руски училища започват новата учебна година на 1 септември, известен като Денят на знанието. През последните години Путин отбелязва събитието, като води урок с деца, наречен „Разговори за важни неща“.

Задължителният седмичен час бе въведен през септември 2022 г., за да се популяризират възгледите на Кремъл за патриотизма и руската история, включително мащабната инвазия в Украйна. Тази година в детските градини се въвежда адаптирана версия, базирана на театрална пиеса, за деца в предучилищна възраст.

В окупираните от Русия райони в източна и южна Украйна се извършва мащабна ревизия на образованието в училищата, която се равнява на културно изтриване. Новите, одобрени от държавата учебници по история, въведени тази година, ще учат децата в контролираните от Москва части на областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, че тяхната земя винаги е била руска.