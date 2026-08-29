Борисов: Ако дясното не се обедини, още сега може да поздравим Йотова (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е категоричен, че на предстоящите президентски избори, ако няма ясно и демократично обединение вдясно, партийните кандидатури нямат шанс.

От Перник бившият премиер каза, че в ГЕРБ все още се обсъждат различни варианти за участие на предстоящите избори. Борисов също така призова за разум, за да може дясното пространство да се противопостави на кандидатурата на Йотова.

По думите му президентските избори вече са различни от тези преди 5, 10 или 15 години. Борисов даде пример с Илияна Йотова, която ще бъде издигната от инициативен комитет, а “Прогресивна България“ я подкрепя.

Борисов обаче е категоричен - ако няма обединение на десните партии, “може отсега да поздравим госпожа Йотова“.

Бившият премиер добави, че решението дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент не е негово, а на Изпълнителната комисия на партията. “Партията обмисля, и това не е мое решение, а на Изпълнителната комисия. Има някакви варианти все още разумът да надделее“, каза още Борисов.

Той посочи, че с времето и с възрастта всяка партия и всеки човек се износват. Той припомни, че е бил три пъти министър-председател и кмет на София и заяви, че ГЕРБ трябва да подготвя ново поколение политици.

“ГЕРБ ще продължи да съществува и без мен“, категоричен е партийният лидер.

Борисов посочи, че партията подготвя новата смяна, като изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри.

Ще се кандидатира ли за президент?

Попитан дали ще се кандидатира за президент, Борисов каза, че “се е кандидатирал достатъчно”.

“20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори-парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам?”, каза още Борисов.

Депутатът коментира и изборния процес, като изрази недоверие към машинното гласуване и действията на институциите. Той заяви, че според него има проблеми със сертифицирането и контрола на машинитe.

“С тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл”, каза още Борисов.

Въпроси към упрвляващите

“Трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала “Люлин”? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват”, каза още лидерът на ГЕРБ.