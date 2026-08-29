Ще предприеме ли Русия атака срещу НАТО – предупреждението на САЩ към Путин

Нямаше съмнение, че посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва миналата седмица, пристигайки с военен самолет, беше драматично. Не беше направен опит това да се случи тайно и в рамките на няколко часа бяха оповестени подробности: целта беше да се отправи предупреждение към Русия да не атакува страните от НАТО; да се предаде "мрачна" оценка за състоянието на войната срещу Украйна и да се призове Владимир Путин да сключи споразумение за прекратяване на боевете, пише в анализ за The Times Марк Ърбан.

Най-забележителното предишно посещение от този род, осъществено от Уилям Бърнс, директор на ЦРУ при президента Байдън, през 2021 г., не беше публично потвърдено по онова време. Той каза на руския президент, че Съединените щати са разкрили напълно плана на Русия за нахлуване в Украйна, въпреки че това не успя да възпре Путин да продължи и да го осъществи въпреки всичко.

Том Райт, високопоставен служител в Съвета за национална сигурност (NSC) по време на това посещение и сега старши научен сътрудник в Института "Брукингс", смята, че днес, когато неуспехът на Америка в Близкия изток може да повлияе на нагласите в Кремъл, е жизнено важно да се изпрати възпиращо послание.

И така, какво точно смятат САЩ, че Русия може да планира да направи? И ще е успял ли Ратклиф да промени мнението на някого в Кремъл?

От Вашингтон идват противоречиви сигнали за това какво може да се очертава на хоризонта.

Спирката на Ратклиф в столицата на Латвия по пътя към Москва, както и неотдавнашните учения на НАТО, насочиха вниманието към балтийските републики и към въпроса дали Русия не се готви да предприеме някаква пряка операция срещу тях. Няма съмнение, че военно нахлуване в рускоговорящ район на Естония или Латвия би могло да предизвика сериозна криза за НАТО. Но потенциалните жертви на подобен ход подхождат с умереност.

"Трябва да останем бдителни, но оценката на заплахите за Естония не се е променилаЮ, заяви в четвъртък външният министър на страната Маргус Цахна пред вестник Kyiv Independent.

Както и при някои други участници в тази ситуация, може да има причини той да заема тази позиция публично, и трябва да си припомним, че Володимир Зеленски погрешно омаловажи възможността за руска инвазия през 2022 г., защото се опасяваше, че това е част от заговор на Кремъл за сплашване на Украйна.

Но тогава по границата му се наблюдаваше мащабно военно струпване, видимо за всички, а днес няма признаци, че руската армия прави същото в Балтийския регион. Във всеки случай една мащабна операция би била проблематична за Путин, докато войските му остават толкова силно ангажирани в Украйна.

Така че, дали посещението на Ратклиф се ограничи до разговор от типа "знаем какво кроите" с Александър Бортников, шеф на службата за сигурност ФСБ? Шон Уисвесер, бивш старши оперативен офицер и шеф на станция в ЦРУ, твърди, че след инцидента в Лайпциг е било необходимо нещо повече.

Източници от американската администрация настояваха в четвъртък, че директорът на ЦРУ не е отишъл в Москва, за да отправя предупреждения. Но отново, подобно на Тръмп, те може би просто избират непровокативен език, тъй като публичният характер на пътуването на Ратклиф говореше по-силно от думите.

Уисвесер прекара професионалния си живот в сянка, борейки се с руските служби, и сега е публикувал книга за тях, Tradecraft, Tactics, and Dirty Tricks. Той твърди, че без подходящо възпиращо въздействие неотдавнашната кампания от атаки срещу цели, свързани с Украйна, в Европа вероятно ще се засили.

Рикетс обаче смята, че няма "магически куршум" под формата на тайни операции в отговор на агресивните разузнавателни операции на Русия. Вместо това той твърди, че най-добрите отговори са предимно дипломатически, като се застъпва за "повече санкции, повече публично осъждане, повече действия, насочени към хората около Путин, повече явни мерки".

Дали мисията от миналата седмица ще бъде по-успешна от пътуването на Бърнс през 2021 г.? Бившият служител на Националния съвет за сигурност (NSC) Райт смята, че предупреждението от 2021 г. се е провалило, защото Украйна е била „бялата кит на Путин, той е обсебен от нея“, така че руският лидер не би се отклонил от курса си.

Очевидно оттогава насам той е разбрал цената на това. Райт смята, че едно възпиращо послание от Ратклиф относно Балтийските държави и руските саботажни операции може да има по-големи шансове за успех. „Путин винаги е бил достатъчно предпазлив да не пресече наистина границата с НАТО, защото изпитва уважение към алианса.“

Рикетс е съгласен, че в този случай възпиращият ефект може да се състои просто в това да се породи съмнение в съзнанието на руския лидер, че може да се измъкне безнаказано с по-агресивен ход. В този смисъл самият факт, че Ратклиф е пристигнал в Москва, може би вече е изпълнил целта си.

Вярно е също, че предупрежденията от САЩ и Китай може би са отклонили Путин от евентуално използване на тактически ядрени оръжия преди четири години, в момент, когато руската армия беше претърпяла разгром на бойното поле в Харковската област. Райт, който участваше в онова противостояние, отхвърля предположението, че Путин може отново да обмисля ядрена опция. „Сега ситуацията е съвсем различна - фронтовете са замразени, до голяма степен в застой. Няма същата потенциална военна полза, каквато имаше през 2022 г.“

Песимистите биха могли да твърдят, че самата политика на Тръмп може да е породила съмнения в Кремъл относно подкрепата на САЩ за европейските съюзници след евентуална провокация срещу НАТО, както и че войната му срещу Иран може да е намалила способността на САЩ да я окаже. Пътуването на Ратклиф и опасенията от непредсказуемостта на Тръмп може донякъде да поправят това.

Източник, тясно свързан с дипломатическите преговори преди руската инвазия в Украйна през 2022 г., заяви:

"Бяхме категорични пред Русия, че това ще бъде катастрофа".

Това доведе пряко, наред с други неща, до това Швеция и Финландия да се откажат от неутралитета си и да се присъединят към НАТО. Така че, според източника, "със сигурност дори Русия е разбрала, че всеки път, когато правят нещо подобно, това мобилизира Европа и им се обръща срещу тях?".

Една от ужасните иронии на тази война, която вече навлиза в петата си година, е, че тъй като нито една от страните не е в състояние да определи крайна цел, която да оправдае огромните жертви досега, и двете може да си представят, че въвлеченето на НАТО в конфликта служи на техните политически цели. Западните лидери разполагат с много канали, за да разубедят Зеленски да възприеме тази гледна точка, но с Русия и Путин нещата стоят по друг начин.