Денков за Струмяни: Вместо успешна PR акция, нещата тръгнаха накриво

Бившият премиер акад. Николай Денков заяви, че “Продължаваме промяната” ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент, но това няма да е партийна кандидатура.

"Ние винаги сме казвали, че ще бъдем заедно с ДБ по отношение на един кандидат, който да обедини не само център и дясно, а по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие на България. Многократно сме казвали, че най-близко е Андрей Гюров. Искаме да го подкрепим в неговото усилие. В момента, в който се заяви, ние ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков пред БНТ.

Арестите в Струмяни

Зам.-председателят на ПП Денков коментира и вчерашните събития в Струмяни, където полицията задържа активистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев.

"Видяхме едно продължение на линията, в което управляващите не търпят критика. Видяхме премиера с бялата риза, с многото охранители около него. Вместо една успешна пиар акция, нещата тръгнаха накриво", на мнение е Денков.

"Тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа, опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен. Това, което имахме точно от първите дни на управляващите, създаде настроение, което почва да дава резултат", каза още Денков.

"Както и в много други случаи, отговорността на управляващите не е да обвиняват този, който иска да изкаже позиция. Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че, от една страна, да чуе основните притеснения на хората, а от друга страна, да се вземат правилните решения, които да ги успокоят, допълни Денков.

Депутатът добави, че се надява управляващите да разберат, че се нуждаят от силна опозиция. "И ние сме такава", подчерта Денков.

"Това, което виждаме като характерна особеност на това правителство, е да бърза да се похвали. И особено бих казал към министър-председателя – с неща, които, както казвате вие, са някакви малки наченки. Аз дадох пример в това изказване с "Кошницата с грижа". Не може ти да казваш: "Ще има 15-30% намаление на цените“, по начин, който няма как да се реализира в една пазарна икономика, и след това да очакваш похвали за едно такова изказване. По същия начин няма как да кажеш: "Отстранихме олигархията от властта“, след като от бюджета си увеличил с 30% парите, които отиват точно във фирмите, които са най-активни в обществените поръчки."

Депутатът отправи и критики към проекта за бюджет за следващата година. По думите на Денков бюджетът не изглежда добре, но истински разговор предстои, когато бъдат показани и числата.

"За момента не виждаме никакви индикации за повишаване на доходите", каза бившият премиер.

Денков коментира и международната политика на България.

"През последните години винаги сме имали много добро сътрудничество с Турция, но когато ние бяхме на власт имахме специалната задача да развием отношенията с Гърция. През последните няколко месеца виждаме едно ясно пренебрежение на отношенията с Гърция за сметка на Турция", каза още народният представител.