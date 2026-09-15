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Руска фрегата е изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер

Това е станало в международни води край бреговете на Дания

15.09.2026 | 10:22 ч. 49
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.

Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат.

Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение.

Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви от своя страна министърът на отбраната Йепе Брус.

Руското посолство засега не е отговорило на отправеното от Ройтерс извън обичайното работно време запитване за коментар.
(БТА)

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