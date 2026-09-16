Кошмарни кадри: Boing повреди двигател и пукна гума, срутиха се панели на борда ВИДЕО

Самолет Boeing 737 на авиокомпания Sepehran Airlines се върна и кацна аварийно летището в Машхад малко след излитането, след като по данни на медиите една от гумите се е отделила, а машината е започнала силно да вибрира. Инцидентът доведе до разследване дали повредата на гумата е свързана с проблем в двигателя. На емоционални кадри се вижда моментът, в който самолетът Boeing 737 претърпява повреда, която води до частично срутване на тавана в салона, докато пътниците крещят от ужас.

Въпросният Boeing 737 на Sepehran Airlines е изпълнявал полет от международното летище "Машхад Неджад" (MHD) до международното летище "Керманшах" (KSH) в Иран във вторник, когато е възникнала механичната повреда. Самолетът е бил принуден да извърши аварийно кацане обратно в Машхад, след като по информация на медиите гума от колесника се е пръснала.

Видеозапис, направен от пътник на борда и споделен в Reddit, показва как самолетът силно се тресе, преди част от тавана на салона да падне върху ужасените пътници. Чуват се писъци и молитви, докато панели от тавана падат върху седящите пътници, разкривайки части от вътрешната конструкция на самолета.

A Sepehran Airlines Boeing 737 returned to Mashhad airport in Iran after suffering a burst tyre and engine damage shortly after takeoff. Iran has difficulties obtaining spare parts and maintenance services amid decades of strict US sanctions. pic.twitter.com/xvcvpyb8pd — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 16, 2026

При инцидента няма пострадали, а след като машината е спряла напълно, всички пътници и екипажът са били безопасно евакуирани.

Впоследствие пътниците са прехвърлени на друг полет до Керманшах.

Вестник The Indian Express съобщава, че се предполага, че пръсването на гумата е станало по време на излитането, но това все още не е потвърдено.

Пистата на летището в Машхад е била временно затворена за оглед, но по-късно същия ден е била отворена отново.

На 25 август друг Boeing 737-500 на Sepehran Airlines, изпълняващ полет от Техеран до Машхад със 127 души на борда, е излязъл от пистата след кацане и спря със счупен преден колесник, според информация на The Indian Express. Няма пострадали.

Организацията за гражданска авиация на Иран е започнала разследване. Иран среща трудности при набавянето на резервни части и услуги по поддръжката на фона на строгите санкции, наложени от САЩ преди десетилетия.