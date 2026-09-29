Арестуваха двама министри от кабинета “Орбан”

В понеделник унгарските прокурори задържаха двама бивши министри по обвинения в корупция и злоупотреба със служебно положение, след като парламентът свали имунитета им, съобщава Euronews.

Задържането на Миклош Сестак и Балаж Ханко е значимо събитие в усилията на министър-председателя Петер Мадяр да потърси отговорност от длъжностни лица от ерата на неговия предшественик Виктор Орбан. Кампанията е наречена "Операция Чистка“.

Мадяр, чиято партия "Тиса“ спечели парламентарните избори през април, обвини Орбан в управление на "мафиотска държава“, която е пренасочвала милиарди евро публични средства към негови бизнес сътрудници.

Операция "Чистка"

"Тиса“ проведе предизборната си кампания под мотото "Пътят към затвора“, а след съставянето на правителството през юни Мадяр обяви "Операция Чистка“, целяща да премахне явлението, което той определи като "превземане на държавата“.

"Даваме начало на "Операция Чистка“, която ще сложи край на онези дълги десетилетия, през които Унгария беше държана като заложник от организирани политически и икономически престъпни групи“, заяви Мадяр пред парламента.

През лятото прокуратурата ускори няколко разследвания, свързани с управлението на Орбан.

В понеделник сутринта парламентът, в който "Тиса“ разполага с мнозинство, свали имунитета на двамата бивши политици. Сестак, който е заемал поста министър на развитието в периода 2014-2018 г., е заподозрян в получаването на подкупи на стойност около 30 милиона евро във връзка с търгове за автобуси. Ханко е обект на разследване заради отпускането на 46 милиона евро от фондове за култура на публични личности - действие, което властите до голяма степен разглеждат като финансиране на предизборна кампания.

Двамата мъже остават в ареста като заподозрени и отричат ​​да са извършили каквото и да е нарушение.

"След десетилетия на лъжи милиони унгарци за първи път усетиха какво наистина означават истинската смяна на режима и равенството пред закона. Унгария най-после не е страна, в която действията остават без последствия“, написа Мадяр в социалните мрежи след задържанията. Той добави, че "Операция Чистка“ ще се ускори.

Политическият анализатор Саболч Дул отбеляза, че темата намира отклик сред избирателите, като подчерта, че търсенето на отговорност е в основата на политическото послание на Петер Мадяр.

"Това е централният въпрос в политиката на Петер Мадяр. Най-голям успех в кампанията си той винаги е постигал, като е обещавал търсене на отговорност, конфронтация и последствия. Един от елементите е, че ще изправи пред съда отговорните за изминалия период и дори ще ги прати в затвора. Обещанието за белезници и решетки - повтаряно многократно“, каза Дул.

"Фидес“ предупреждава за политическо отмъщение

В понеделник вечерта депутати от партията на Орбан "Фидес“ придружиха Ханко до прокуратурата в знак на подкрепа. Те представиха разследванията като политически мотивирани и обвиниха Мадяр, че се държи като тиранин.

"Произволът се нуждае от нови жертви всеки ден. Днес са те, утре сте вие. Изпращаме послание до всички унгарци: тираните от „Тиса“ няма да пречупят общността на националния лагер; няма да им позволим! Те не могат да вкарат в затвора половината страна!“, написа Орбан в социалните мрежи.

"Фидес“ също така обвини Мадяр в подкопаване на върховенството на закона, включително чрез отстраняването на бившия президент Тамаш Шуйок посредством конституционна поправка. Партията твърди, че многократните призиви на Мадяр за наказване на бивши длъжностни лица застрашават независимостта на съдебната власт.

Дул отбеляза, че "Фидес“ е подложена на натиск постоянно да реагира пред избирателите.

"Фидес“ трябва да реагира на тези разследвания всеки час, за да обясни на собствените си избиратели защо нейните политици – вече бивши министри – биват задържани един по един. За целта „Фидес“ изгради наратив за произвол, предлагайки на избирателите си история за политическа разправа, за да запази единството на електоралната си база“, каза той